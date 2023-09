La plataforma de impagos del naval advierte de nuevos casos de pagarés sin fondos de astilleros

El problema de impagos de astilleros a empresas auxiliares del sector naval en la ría ha reaparecido como una pesadilla de la que todavía no se han despertado buena parte de las empresas que, hace trece años, crearon en Moaña una plataforma para reclamar el pago de la deuda arrastrada desde 2008 por trabajos a grandes astilleros que nunca cobraron. Su portavoz, Balbino Barcia, que se vio obligado a cerrar su empresa Balcan por los impagos de las subcontratas por la construcción y reparación de barcos entre 2008 y 2010 en Vigo y en Ferrol, asegura que hay empresas que están volviendo a recibir pagarés sin fondos por parte de algún astillero de la ría y que esta situación también se está dando en astilleros de fuera, en el norte de España. Fuentes consultadas aseguran que, efectivamente, podría haber algún astillero que no está pasando por buenos momentos debido a impagos.

La historia se repite y Barcia alerta a las empresas auxiliares que siguen trabajando porque pueden verse en la ruina, como también insiste en que hay que seguir en la lucha y “llegar al final de todo” para solucionar este problema. Recuerda que la situación de impagos, que tanto afectó en Moaña, con una cantdidad de 6 millones de euros de los que 2,3 eran por trabajos a la antigua Barreras, provocó la ruptura de familias y generó enfermedades de corazón a muchas personas por la quiebra de sus empresas. La Plataforma se había constituido con 12 empresas en un primer momento y en la actualidad, Barcia asegura que son 19 con una deuda que ya está en 8 millones de euros, la mayoría de auxiliares de Moaña, pero también dos de Vilaboa y una de Cangas.

Desde que se creó la Plataforma, Barcia no ha cesado, bien o mal, de gestionar una solución para los afectados que entiende que tiene mucho componente de voluntad política, al margen de la vía judicial que cada uno haya emprendidao En su caso tiene dos frentes judiciales abiertos, uno de ellos en Cangas, por la ejecución de dos embargos debido al impago de 300.000 euros que sufrió y otro en Ferrol por 150.000 euros.

Sin embargo, en todos estos años de lucha, Barcia se ha encontrado más puertas cerradas que abiertas y las que se iban abriendo generando cierta ilusión, pronto se cerraron como cuando a través del exconcejal de Marea de Vigo, Rubén Pérez, -hoy ya fuera del Concello- el caso llegó al comisario europeo de Comercio Interior, el exministro francés Thierry Breton, que derivó el tema a la Plataforma contra la Morosidad de España. Pero esta Plataforma lo archivó por exceder de sus competencias, ya que son impagos de empresas que ya no existen o sometidas a procesos concursales que escapan a las competencias de la Ley de Morosidad por la cual se rigen.

Escrito al Defensor del Pueblo

Eso fue un jarro de agua fría, pero Balbino Barcia siguió trabajando desde la Plataforma de Moaña intentando la vía de la voluntad política y recurriendo a la Valedora do Pobo, en Santiago; y al Defensor del Pueblo en Madrid. El último escrito remitido al Defensor es con fecha 4 de agosto, reiterando su intervención después de que la archivara porque se había abierto un expediente por parte de la Valedora do Pobo en Galicia. En el escrito, Barcia le comunica que “de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 36/1985 de 6 de noviembre, es procedente que en virtud del principio de coordinación y cooperación institucional, pueda solicitarse a instancia de parte que la resolución del expediente corresponda al Defensor del Pueblo y no al Valedor do Pobo en Galicia”. Por ello reitera la solicitud planteada en el anterior escrito de marzo para que se dé “una respuesta a la problemática presentada y que afecta a un número tan elevado de familias que tuvieron que asociaciarse en la Plataforma de afectados de impagos del naval que persigue una solución que les permita salir de la actual situación en la que se encuentran desde el año 2008 como consecuencia directa de la falta de pago de facturas y pagarés por los trabajos realizados en astilleros de la ría de Vigo y de otros”. En el anterior escrito aludía a 18 empresas, 582 familias afectadas por el cierre de empresas e impagos superiores a los 5 millones de euros. Al mismo tiempo le informaba de las empresas que habían contraído la deuda(Astilleros Barreras, metal Ships ¬ Docks, Astilleros MCíes, Factoría Naval, Freinaval y Factoría Vulcano).

Barcia también volvió a acudir esta semana a la delegación de Traballo de la Xunta en Vigo para reiterar la petición de entrevista al presidente, Alfonso Rueda, continuando con la petición que también había realizado antes a Núñez Feijóo que nunca llegó a recibirle.El portavoz de los afectados pide más implicación institucional, no sólo de la Xunta, si no de los Concellos y también recuerda que la ministra Yolanda Díaz se había reunido con ellos en Moaña, cuando no tenía cargo en el gobierno, y se había comprometido a una solución que nunca les llegó tampoco