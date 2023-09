Los dos gobiernos anteriores congelaron la aprobación del Plan Xeral de Cangas

El Plan Xeral de Cangas, que comenzó a elaborarse hace 8 años y que se sacó a exposición pública, lleva en el cajón al menos dos. El gobierno donde Mariano Abalo ejercía de concejal de Urbanismo fue quien contrató a la empresa Monsa el mencionado documento, pero también quien no quiso llevarlo al pleno para su aprobación inicial. Con el nuevo gobierno local, con el bipartito de ACE y PSOE, el PXOM quedó estancado. El primer edil de Urbanismo de ese mandato, el socialista Hugo Fandiño, no quiso saber nada del documento que había sido elaborado por Monsa y decidió congelarlo. Para ello, el posterior concejal de Urbanismo, el también socialista Eugenio González, se sirvió de la treta que también utiliza ahora mismo el actual gobierno, que no es otra de que no estar conforme con el inventario de bienes presentado. Eugenio González devolvió el citado documento, que era una mejora que presentó la empresa en su oferta, devolvió este documento, dijo que no se ajustaba a la realidad. Ahora, el nuevo edil de Urbanismo, el concejal del BNG Antón Iglesias, también se escuda en el inventario de bienes. Dice que es imposible seguir con el PXOM si está mal el inventario de bienes. Pero fuentes próximas a la elaboración del documento afirman que nada tiene que ver una cosa con la otra, que el inventario de bienes es un documento independiente del Plan Xeral, de hecho se presentó como una mejora. En próximas fechas se reunirá la empresa Monsa con el gobierno local. Pero las diferencias entre Concello de Cangas y Monsa no están, en lo que parecía el coste de la adaptación del Plan Xeral elaborado a las nuevas normas urbanísticas estatales y gallegas que surgieron.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Xustiza, que había amenazado con multas coercitivas si el Concello no presentaba el proyecto de derribo de Noria 4, de momento no las impone, según confirmó el propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias. El Concello de Cangas comunicó al alto tribunal que se estaba trabajando en el proyecto. Pero al mismo tiempo que se trabaja en eso, obligado por la Justicia, el gobierno local trabaja también en trata de alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas: vecinos y demandante y que ésta se pueda plasmar después en el Plan Xeral.