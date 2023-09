Danza, procesión y ‘fartura’ en una romería de época

La romería de Darbo se festeja en honor a la Virgen de la Natividad, que se venera en la parroquia con entusiasmo y sirve de excusa para una juerga interminable, en la que toman parte gentes venidas de todas partes de O Morrazo y también del otro lado de la ría de Vigo. Es el último cartucho del verano, que este año fue especialmente raro, como lo fue ver otra vez a una comitiva oficial al frente de una procesión. El PP alardeaba de número de concejales por la ruta procesional que atraviesa un campo de la fiesta enlosado, con dificultades que hay que superar, como las escaleras de subida y de bajada camino del templo. Ya no hay música de chiringuito que moleste el paso de la devota procesión, que se abre paso entre el olor a pulpo a feira y a sardina asada de los puestos de comida, donde se vende empanada de bacalao con mucho éxito y no importa el sabor del vino. Mientras que desde los tradicionales alpendres se apaga la sed de cualquier modo y se contempla el paso de la Virgen de Darbo. Desde allí se acierta a ver al presidente de la comisión de fiestas, Constante Soliño, escoltado por dos miembros del gobierno, la edil de fiestas del Concello de Cangas, Aurora Prieto y la de Policía Local, Pilar Nogueira.

Es ensordecedor el ruido de las bombas de palenque que se tiran sin tregua durante toda la procesión. Mientras se espera la subida de la Virgen por las escaleras que del atrio del templo conducen al campo de la fiesta, la mujer que porta el estandarte de la Virgen de Darbo, Juana Piñeiro, da fe de la fama de “milagreira” de esta Virgen.”Conmigho sempre cumpre. É unha cuestión de devoción”, asegura. El nuevo y joven cura de Darbo es inquieto. Su lozanía le permite recorrer toda la procesión. Que si ayuda a los porteadores a subir las imágenes por las escaleras, que si con una “forca” levanta un cable para que pueda pasar la imagen y alcanzar el atrio. Está a todas y para todos.

La procesión llega al atrio de la iglesia de Darbo minutos después de las 13.30 horas. Tras dar una vuelta al templo todo se prepara para la danza. La Virgen de Darbo se gira sobre sí misma y se pone en un improvisado altar mirando al templo. Es el momento de la traca final de bombas. Asusta a más de uno y provoca el aplauso de otros. Un sospechoso humo se dejaba ver detrás del cementerio.

A las 13 horas y 50 minutos comienza la danza, bajo un sol que quebranta el ánimo y una humedad que pesa en los danzantes. Ellas llevan ricos y enrevesados ropajes que adornan con pesados sombreros de flores sus cabezas; ellos, sombreros de ala ancha negros, camisa blanca y chaleco y adornan su rostro con llamativos pendientes que cuelgan de sus orejas. La danza ancestral no dura más que 15 minutos, en los que ellos muestran el dominio de las castañuelas y ellas el del equilibrio. El ritmo cadencioso va haciendo mella entre los cientos de romeros que acuden a presenciar la famosa danza. En el cruceiro, sito frente a la iglesia, se acumulan los fotógrafos aficionados, que con sus móviles intentan detener el tiempo. Son tantos, que a penas dejan ver el fuste del cruceiro. El baile acaba y los aplausos duran casi tanto como la Danza. Es así todos los años. Su sencillez no impide que sus protagonistas reciban aplausos cual cantantes de ópera. Es un honor participar en ella.

Hay una orden y la Virgen de Darbo se retira a hombros del altar improvisado desde donde pudo ver la Danza. Al llegar a la puerta del templo los porteadores la levantan sobre sus cabezas y caen, desde la cruz que preside la fachada de la iglesia, pétalos de flores que adornan la entrada de la imagen en el templo.

Pulpo, sardinas, bacalao y churrasco en los puestos

La romería de Darbo tiene tradición y religión; pero también tiene fiesta. Es famosa tanto por sus noches como por sus días. Allí se come, se cena y si hay tiempo se escucha a la banda de música y se baila al son que marcan las orquestas en las verbenas. Las pandillas, en peñas, de jóvenes y no tanto, se pasean por la fiesta luciendo a Darbo en sus camisetas. Hay quienes decidieron homenajear al ilustrador Ibáñez y que se definen como una peña multidisciplinar. Otros y otras, que el miércoles lucían ropa de época y fueron premiados por ello, estaban de juerga al abrigo de una carpa donde saciaban su hambre y su sed vestidos con una camiseta negra, donde se podía ver una imagen del cantante Julio Iglesias con la frase, “la romería de Darbo es la mejor...y lo sabes”. La ración pequeña de pulpo estaba a 12 euros en algunos puestos y en otros la tapa a 13 y la grande a 20 euros. La sardina asada se vendía a un euro la unidad. La subida de precios también había llegado a Darbo. La ración de pulpo tres euros más cara. Pero no era el pulpo el rey ni la sardina la reina, tampoco el churrasco, que huele ya a varios kilómetros, sino la empanada de bacalao, que en algunos puestos “¡Me la sacan de las manos, oiga!”. Un pulpeiro mencionaba que el día 25 de julio había estado en Madrid sirviendo el manjar a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, con motivo del Día de Galicia en Madrid. Aurora, que regía el puesto del chiringo de A Congorza, comentaba que la empanada y la fuente de raxo se habían vendido muy bien la noche del jueves.

En medio de esta bullicio culinario apareció la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la primer teniente de alcalde, Iria Malvido, a las que retuvo su labor política en el Concello de Cangas. Más tarde se juntarían con los concejales Aurora Prieto y Noël Malvido. Y ocuparían ese lugar tan requerido, donde hay lista de espera, que es frente al templo, donde se extienden mantas, manteles y toallas para comer al aire libre. Incidentes: al finalizar la danza un hombre tuvo que ser atendido por un mareo y una mujer cayó y se le dislocó el hombro. Fueron atendidos por la ambulancia.