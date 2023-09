El grupo Naturgy informó al Concello de Cangas de los cortes que se van a producir mañana y el viernes en varias zonas de Cangas. Estos cortes en el suministro se producen con el propósito de efectuar trabajos de mantenimiento y desarrollo de la línea eléctrica precisos para atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona. También se comunica que a los clientes afectados se les informó por carta de estas incidencias.

Hoy, los cortes de electricidad tendrán lugar entre las 02.00 hora y las 04.00 horas, cuando se dejarán fuera de servicio una serie de instalaciones, lo que puede provocar interrupciones en el suministro de electricidad en ese intervalo de tiempo. La instalaciones eléctrica sometidas a descargo afectan a las siguientes calles lugares: Donón (Das Laxes Número 9; de Fora, Nº 9000; Donón Nº1 al 12, 14 al 44, 46 al 53, 55 al 67; O Carril Nº7, O Trigal Nº27). O Hío-San Andrés P. (As Laxes Nº8).

Los cortes de suministro del viernes tendrán lugar entre las 00.00 horas y las 02.00 horas. Las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectarán a la siguientes calles o lugares: Total o parcialmente: Aldán-San Ciprián (parroquia de Aldán), Cangas (Fonte da Espiñeira), Espiñeira (avenida José Graña, Camino Baixada o Colexio, Camiño Baixada o muelle, Camino Fonte, Centro de Espiñeira, da Maceira, Paseo Carlos Pérez”.

Mientras tanto, las incidencias de los cortes de luz que se producían con asiduidad en Cangas y que estaban provocando desde el mes de junio molestias en muchos hogares, establecimientos y en la lonja de Cangas, no se repitieron en el mes de agosto. No obstante, se sigue sin saber cuál fue la causa. Naturgy había quedado de abrir una investigación sobre las incidencias detectadas, pero el resultado, de momento, no se hizo público.

El Concello de Cangas había pedido explicaciones en su momento a la empresa suministradora de electricidad.