El concejal portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, confía en que la Plataforma da Sanidade no varíe sustancialmente el texto que presentó en la última reunión de la Mesa da Sanidade de este martes para trasladar a la Valdeora do Pobo y al Defensor del Pueblo el regreso de las urgencias como un derecho que la Xunta está usurpando a los vecinos, porque de lo contrario, insiste en que lo presentarán ellos como PSOE y grupo. El concejal asegura que a la alcaldesa, Leticia Santos, no le gusta perder el protagonismo en el problema de la sanidad, “pero desde hace más de 140 años el PSOE lleva en sus genes la defensa de la sanidad pública”. Añade que el protagonismo de la alcaldesa en las concentraciones siempre ha sido “un caballo de batalla” aunque “no implica que no la apoyemos al lado siempre de los vecinos”. Por eso que en la anterior Mesa da Sanidad dice que propuso dar un paso más que la simple presencia en la calle, reclamar una entrevista con el conselleiro y recurrir a la Valedora y al Defensor. Dice que en aquella reunión se acordó que el PSOE presentara un escrito y así lo hizo en la Mesa de este pasado martes, con su sorpresa cuando Leticia Santos dijo que fuera la Plataforma quien elaborara el texto. Espera que se tome como documento base el escrito del PSOE y que no se varíe sustancialmente. Rodríguez También muestra su preocupación cuando escucha al conselleiro de Sanidad reclamar la construcción del CIS de Cangas porque supondrá el traslado de las urgencias a esta localidad, según el convenio firmado en Moaña.