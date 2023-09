Darbo, entre el mar, la tierra y el cielo

Pendiente por segundo año de si un huracán viene o pasa de largo, la Romaría de Darbo quemó ayer aguadiente a “capachos”, que diría Josiño del Argólide en ese nuevo video que sacó para promocionar la fiesta en el que fue protagonista Cristiano Ronaldo. Ayer no hubo síntomas de huracán, se estaba más pendiente de la tierra que del cielo y el tradicional visionado de las fotografías antiguas de Cangas tuvo lugar como casi siempre, con mucha nostalgia y alguna lágrima en los ojos, de esas que recorren impertinentes la mejilla, que son difíciles de disimular. Las fotografías expuestas guardan este año mucha relación con la centenaria oliveira, que murió de vieja (ya se plantó una nueva). A su alrededor cientos de personas de Darbo se habían hecho esas fotografías que ayer eran las protagonistas. Cada vez que se estrenaba un pantalón, una falda o lo que fuese para algún acontecimiento de Darbo, venía el fotógrafo “ O Moreno”, en su moto desde Cangas para retratar ese momento. Más que fotos son reliquias que se custodian en las casas de los vecinos de Darbo en cajas de zapatos o cajas de galletas de las de antes.

Pero antes de la proyección de las fotografías, había pregón. Que en esta romería tiene arraigo y se antoja protocolario, más que necesario, porque la fiesta, conocer se conoce de aquí a Lima. Tuvo el honor de cumplir con el oficio de pregonera la redactora jefa de FARO DE VIGO, Lara Graña, natural de Cangas, conocedora hasta el tuétano de este acontecimiento festivo, de sus gentes y de lo que representa la romería de Darbo. Y así se presentó: “Mois boas noites, Darbo. Eu son Lara. Eu son unha nena de aldea, como o rapaz de Neira Vilas. Filla de José Ángel e Aurora, irmá de Ángel e neta de Gelito, Carmen, Antonio e Bernardina”. Dejó claro que no era una advenediza. Recordó su infancia en la fiesta, las notas que sobre la Romaría de Darbo guarda la hemeroteca de FARO DE VIGO. A ellas se refirió para explicar que fueron los vecinos de Darbo los que crearon el fenómeno de los jodechinchos.

Sacó a relucir un texto del 9 de septiembre 1875, de dos páginas de un total de cuatro, en el que ya se hablaba de esta fiesta: “Los botes del muelle y de la lancha de vapor del Sr Botana hicieron varios viajes al otro lado de la ría durante el día de ayer, conduciendo gente a la villa de Cangas, punto inmediato a la Romería de Darbo. No sabemos si la llovizna de la tarde desanimaría un poco a los romeros...”

Mencionó varios artículos de FARO DE VIGO, entre ellos uno de 1880 donde se relata: “Setiembre 7 y 8. Muy apreciable romería hay en Darbo, mucho fuego, buena dehesa para meriendas”. o el de 1902: “El lunes se celebró en Darbo la romería de la virgen de aquel nombre. Asistió una sección de la banda de música del regimiento de Murcia. En la función de iglesia tomó parte la orquesta del Sr Uiibarry Los vaporcitos Buenos Aires, Iris y Carmen que hacen la travesía de Vigo, condujeron a la romería infinidad de gente de esta ciudad”.

Lara Graña quiso que su pregón tuviera un gran recuerdo para las gentes del mar. Ella proclamó su amor por él y mencionó que sus amigos la llamaban mariñeira “e aínda non pasei unha simple noite na ardora ou no cerqueiro por sardiñas. E malamente sabería remendar un trasmallo”. Y quiso recordar a los que ya no están, a esos marineros que fallecieron o desaparecieron en las tragedias del mar y eran de Darbo. “Así que, co voso permiso vou abrazar forte aos mariñeiros e mariñeiras que están esta noite lonxe, no medio do mar. Ás mulleres da conserva que taballán mán, ás redeiras, ás xentes da descarga” y mencionó a los que no volvieron. Desde a Francisco y Fructuoso Mallo y su primo Rodoflo Oliveria, fallecidos en el hundimiento de el Ernio en 1926 hsta Raúl González, muerto en la tragedia del Pitanxo, pasando por José Lorenzo, desaparecido cerca de las Belenga en 1959 a bordo del barco Helene.

Fue un pregón de paso al frente, y Lara Graña agradeció el honor que la comisión le había concedido. A continuación se tiraron bombas de palenque, se bebió lo que se pudo de los 250 litros de queimada que la organización elaboró, se puso a cantar A Roda y a bailar las gentes que hasta allí acudieron, olvidando ya el Cristo de Cangas, que acabó el pasado fin de semana.

Algunas de las fotos antiguas proyectadas en el atrio