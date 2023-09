Una tripulación política

La concejala y portavoz socialista del Concello de Cangas, Iria Malvido, formó parte de la tripulación del barco que quedó segundo en la regata Principe de Asturias.Denominada EDGE, la embarcación está afiliada al Real Club Náutico Rodeira y el armador es Carnicería José, sita en la calle Real. A la tripulación, le entregó el premio Marta Fernández Tapias, vice de la Diputación.

¡Qué no cuanda el pánico. Habrá tres noches de verbena en Santa Ifigenia!

Ayer informábamos de las próximas fiestas de Santa Ifigenia, en Banda do Río. Enseguida hubo muchas personas que se empezaron a preocupar porque no se decía nada de la verbena del sábado. Todo el mundo puede respirar tranquilo. Error del plumilla, que se dejó atrás esa parte del programa y ya había quien ponía precio a su cabeza. Bueno, pues para que lo sepa todo el mundo: el sábado habrá verbena y estarán Los Players y Trébol poniendo ritmo y música a la fiesta. Y solo por recordar: el viernes estarán Capitol y América de Vigo y el domingo Combo Dominicano. Ahora no se quedó nadie atrás.

Hablando de fiesta, recuerden que si se bebe no se conduce

Viene esto a cuento de que hoy comienza la Romaría de Darbo. Cuatro días de fiesta y tradición que está bien celebrar a lo grande. Pero a más de uno habrá que recordarle eso de que “si bebes, no conduzcas”. Si no lo recuerdan por sí mismos ya habrá agentes de la Guardia Civil y de la Policía para recordarselo. Eso sí: el recordatorio no será gratis ya que va ir acompañado de una buena receta. Y pese a lo que digan algunos, ¡bien merecida!