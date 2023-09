Un mar lleno de vida en Bueu

El antiguo astillero de Purro, en el barrio de Banda do Río, vuelve a ser un espacio de trabajo para los barcos tradicionales. Aunque sea de manera limitada y temporal. La Asociación Os Galos trasladó hasta allí la nueva embaración que botará el sábado: la dorna de a tope “Mareira”. La construcción se realizó en el taller de la nave de Pescadoira bajo la dirección de Manuel González “Purro”, pero el remate será en la antigua carpintería rehabilitada al pie de la playa. Alrededor de una quincena de personas de todas las edades quisieron participar ayer en estos trabajos participativos, que básicamente consisten en el barnizado y pintado del barco.

La dorna será una réplica, aunque con algo más de eslora, de la que tenía el arquitecto Ramón Vázquez Molezún. Para su acabado final desde Os Galos eligieron el color azul para la madera de la obra muerta y el rojo para la obra viva, una vez aplicada la patente protectora. Los trabajos aún continuarán entre hoy y el viernes –a las 11.00 horas– porque aún hay que aplicar alguna capa más de pintura, pintar el nombre y el logotipo de Os Galos.

La jornada de ayer concluyó con una demostración de la largada y recogida de una rapeta en la playa de Banda do Río. Una de las embarciones de Os Galos, el bote polbeiro “Vila de Bueu”, se encargó de largar el aparejo, dibujando una forma de U y con los cabos en tierra. Y luego a los participantes les tocó tirar y arrastrar hacia tierra de la red. Se trata de un arte de pesca tradicional, muy empleada en el pasado y era habitual usar bueyes para arrastrar la red desde la playa. Desde hace décadas está prohibida porque no es nada selectiva: “atrapa” cualquier especie que encuentre a su paso. La actividad de ayer contaba con la autorización de la Consellería do Mar y las capturas fueron devueltas al mar.

Hoy las jornadas Bueu Vive o Mar prosiguen con una nueva sesión de trabajo participativo en la dorna “Mareira”, una iniciación a la navegación tradicional a las 17.00 horas (es necesario inscripción previa en el astillero o en el correo galosbueu@yahoo.es) y a las 20.30 horas habrá una charla en el astillero sobre el pintor Xosé Conde Corbal a cargo de Antón Mascato.