Jenni, estamos contigo

Estimada Ramona: Tengo 61 años. Nací en una familia humilde y logicamente machista.Tengo dos hermanas que me llevan 13 y 17 años y entre ambas nació un varon que falleció cuando era un bebé. Tengo todos los ingredientes para ser un niño mimado y sobre todo machista.Sé que durante mi juventud lo fui porque era lo que veías y enseñaban. Me congratulo (como diría Millás, signifique lo que signifique congratularse ) que siempre que me dijeron que no ( que fue la mayoría de las veces ) siempre respeté esa decisión. Cuando tenía 22 años era comercial de pastelería industrial y no entendía cómo mis productos tenían un IVA normal y los tampones de mi esposa el más alto (debían ser un lujo ). A los 25 tampoco entendía que los pañales de mi hijo también tuvieran el más alto (deberían ser un lujo).

Cuando violan a una chica siempre se la observa con lupa (que si no se resistió lo suficiente, si no dijo que no muy claramente…) Si hace una vida normal es que ya lo supero, no fue para tanto , si la ven sonreir es que a lo mejor hasta le gustó (qué sabréis lo que esta pasando por su interior). Hace unos meses el Corinthians, equipo de futbol brasileño, contrató como entrenador a Cuca, antiguo futbolista acusado de violar en grupo en los años 90 a una niña de 12 años en una gira por Suiza ( la pobre niña solo quería unos autógrafos , no el semen de unos monstruos ), posteriormente se intentó suicidar y ellos fueron recibidos en Brasil como héroes e incluso les afearon que habían elegido a alguien muy poco atractiva ( sin comentarios ). Ver revista Panenka numero 127. La presión popular de las aficionadas consiguieron que solo estuviera una semana como entrenador y fue despedido ( algo impensable no hace tanto , cuantas cosas imposibles se consiguen peleándolas ). Si tu jefe te toca el culo o los senos hasta hace muy poco te tenías que fastidiar o dejar el trabajo. Muy lentamente vamos consiguiendo cosas impensables hasta hace muy poco, por eso aunque a tí te parece una tontería lo del “ beso consentido “ de Rubi (como le llamaba Gery ) es una bola de nieve imparable que terminará cuando alguien lo “dimita”. Contra el machismo la cosa más insignificante es la más importante para no dar un solo paso atrás y conseguir la tan soñada igualdad. Ánimo Jenni , muchos estamos contigo . *Vecino de Cangas