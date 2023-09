Cangas busca soluciones al “grave problema” de restos agrícolas junto a los contenedores

“No damos abasto. Limpiamos un día y al siguiente ya está otra vez repleto de podas y otros restos vegetales”, describe el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias, que refleja el hastío por el abandono de este tipo de residuos en lugares no habilitados ni autorizados para ello, generalmente junto a los contenedores. Las advertencias municipales no parecen dar fruto, y la Policía Local ya ha empezado a “tomar la matrícula” a los infractores que detecta para notificárselo oficialmente y, si procede, aplicarles sanciones, mientras, el Gobierno local busca “alternativas para resolver este grave problema”. Estas pasarían por habilitar un espacio “adecuado”, en el entorno rural, o bien en el planta de RSU de A Portela para que las empresas y autónomos de jardinería –que no tienen permitido depositar esos residuos en el Punto Limpo, sólo autorizado para particulares– puedan descargar allí y utilizar esos restos como “estructurante” necesario para elaborar compost.

Uno de los ejemplos más llamativos de estos vertederos incontrolados es el de O Frendoal de Liméns, muy activo hasta que Costas del Estado notificó al Concello que se trataba de un ámbito de su titularidad y que no permitía ese uso, lo que obligó a colocar carteles advirtiendo de esa prohibición y clausurarlo, señala el edil de Medio Ambiente, aunque con éxito desigual según la época. Otros lugares con este problema son el entorno de la playa de Nerga, junto a los chiringuitos; frente al hotel H4, en Darbo; en la isleta de contenedores de Santa Marta y junto al colegio de Castrillón, en Coiro. Ocasionalmente, también en los alrededores del Ceip A Rúa. El problema no se limita a los restos vegetales, sino que en la mayoría de los casos “se mezclan con otro tipo de residuos, como bolsas de basura, neumáticos o escombros”, recalca Antón Iglesias, que hace un llamamiento a la “responsabilidad y educación ambiental” de la ciudadanía. Recuerdan desde el Concello de Cangas que cada empresa o autónomo debe tener “su propio sistema de gestión de residuos”, sin esperar a que se lo soluciones la Administración, aunque esta busca “medidas” para paliar el problema. El concejal hablará con los gerentes de la Mancomunidade do Morrazo y de la empresa Urbaser, que gestiona la planta de RSU de A Portela para valorar la posibilidad de que los profesionales los puedan depositar allí, sin descartar “otras alternativas” como habilitar un espacio público que se recogería periódicamente. Mientras, “se va a sancionar a quienes viertan indiscriminadamente”, advierte.