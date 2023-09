Bueu es el concello que más reduce el consumo del Lérez y Augas de Galicia mantiene la prealerta

Los municipios del área de Pontevedra mantuvieron ayer la segunda reunión con Augas de Galicia desde que se decretase la prealerta por sequía en la cuenca del Lérez, un encuentro telemático en el que se constató una mejoría en el caudal del río. Una situación que se vincula con las lluvias de los últimos días y con el final de la temporada alta de ocupación turística. Pese a ello, se mantendrá el nivel de prealerta por sequía y se acordó continuar con los trámites para configurar un ente supramunicipal para la gestión conjunta del agua. Entre los datos facilitados en la reunión destaca que ahora mismo el municipio que más redujo su consumo de agua procedente de Pontevedra es Bueu, con un descenso que se acerca al 25%. “Lo vinculamos a que este año nuestros recursos hídricos resistieron mejor y pudimos realizar más aportaciones propias a los depósitos”, explicaba al concluir la reunión el alcalde bueués, Félix Juncal.

Este descenso atenúa la tendencia anterior, que constataba un aumento de la dependencia del agua de Pontevedra y que alcanzaba hasta un 30% más al día. Los datos de los que dispone el Concello de Bueu constatan que a finales del mes de agosto el consumo llegaba 3.800 metros cúbicos, con picos de hasta 4.000 metros cúbicos. Durante los últimos días ese gasto bajó hasta por debajo de los 3.000 metros cúbicos.

Félix Juncal vincula esta reducción a la mejora de los recursos hídricos municipales, que permiten abastecer a los depósitos del ayuntamiento. También alude a los constantes mensajes hacia la población para moderar el consumo de agua y a que el problema de la sequía ha dejado de ser algo coyuntural para convertirse en un problema estructural o más recurrente.

En el encuentro de ayer participaron los responsables municipales de Pontevedra, Bueu, Poio, Marín, Sanxenxo, Ponte Caldelas y Vilaboa. La directora y el gerente de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez y Gonzalo Mosqueira, trasladaron a los ayuntamientos que la situación en la cuenca del Lérez mostró una leve mejoría desde la anterior reunión. “Las precipitaciones de los últimos días provocaron un ligero aumento en el caudal del Lérez y además hubo una reducción en el consumo de agua de estos ayuntamientos, que vieron reducida la presencia de turistas en esta época”, explican desde el departamento autonómico.

No obstante, desde Augas de Galicia subrayan que de momento se mantendrá la situación de prealerta por sequía en toda la cuenca del Lérez. “Los tiempos de recuperación en los ríos no son inmediatos y todavía no se alcanzó la normalidad”, señalan Teresa Gutiérrez y Gonzalo Mosqueira.

En la reunión celebrada a finales de agosto se decidió aguardar unos días para comprobar la evolución de los recursos hidrológicos antes de adoptar medidas para limitar el consumo de agua en los ayuntamientos del área de Pontevedra. Después del balance de ayer esa decisión de no aplicar restricciones se mantiene. La previsión es que con el final del verano el consumo baje aún más y se espera que con el otoño la situación pueda seguir mejorando.