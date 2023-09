El PSOE remodela su ejecutiva y deja solo como vocales a sus tres concejalas

La asamblea del PSOE de Cangas se saldó con cambios en el ejecutiva local. Las tres concejalas del grupo municipal que están en el gobierno: Iria Malvido, Pilar Nogueira y Sagrario Martínez pasan a ocupar puestos de vocales. Es una decisión que se supone consensuada previamente y que puso las miradas en Pilar Nogueira, que ocupaba un cargo de relevancia en la ejecutiva, como es de secretaria de organización. De esta forma, la siempre temida bicefalia dentro del partido se acrecienta. La ejecutiva local se fortalece con la presencia del ex secretario xeral Hugo Fandiño y entra también José Antonio Cid Novoa. A simple vista no hay ruptura, todo parece haberse hecho desde el consenso. Tanto Iria Malvido como Pilar Nogueira comentan que así lo habían decidido para poder dedicar tiempo a su trabajo en el Concello y, en el caso concreto de Pilar Nogueira, también a su vida profesional, que como redera la lleva de un lado a otro. El puesto de secretario de organización lo ocupa desde ayer Fernando Blanco, el de política municipal, Marcela Núñez rial, el ya mencionado Hugo Fandiño pasa a ocupar la secretaria de Acción Electoral; Igualdade y Sanidade son para Manoli García, Educación y Cultura para Ana Tievo y Organización Territorial para José Antonio Cid Novoa.

El secretario general del PSOE cangués, Eugenio González, mencionó en la asamblea que esta remodelación se llevó a cabo para ser más operativos. También señaló que la ejecutiva iba a estar muy pendiente de que el gobierno municipal no se desvíe de la hoja de ruta trazada y se retome la ubicación del nuevo equipamiento sanitario en la zona de A Rúa. Asegura Eugenio González que estarán atentos a asuntos como el Plan Xeral, el inventario de bienes, el reglamento de honores y distinciones para dedicar calles a Rodrigo Corrales y Teresa Portela, el PMUS, la reforma de O Gatañal, la colocación de hierba en los campos de fútbol de Cangas y otra serie de asuntos ya tratados con sus socios de gobierno.

Hugo Fandiño habló en la asamblea ara manifestar que si bien los resultados electorales de las municipales no fueron buenos, “nos mantuvimos y en las Elecciones Generales , cerecimos.”

Pilar Nogueira: “No dejaré mi acta de edil”

La que es concejala de Tráfico e Seguridade, Pilar Nogueira, aclaró su situación, en sospecha por no haber acudido a la asamblea, y por algunos rumores sobre su continuidad en el gobierno. Dejó claro la edil socialista que no tenía intención alguna de dejar su acta, que había sido elegida por el pueblo y que para él iba a trabajar. Su intención, salvo que alguna enfermedad se lo impida, es continuar los cuatro años en el puesto, además de recordar que el acta es suya. Sus contundentes palabras descartan cambios y procesos que dieran lugar a la entrada del secretario general Eugenio González en la corporación, de la que se quedó fuera al ir en la lista en el puesto número 4. De momento, en PSOE no se mueve.