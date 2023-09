Portos reitera su oferta para mejorar la rampa de Pescadoira, pero no hay respuesta de Costas

La ansiada reparación y mejora de la rampa de Pescadoira, que utilizan los remeros del Club do Mar Bueu, parece un laberinto administrativo en el que las distintas administraciones implicadas no acaban de ponerse de acuerdo entre sí. El ente autonómico Portos de Galicia, en respuesta al ultimátum lanzado hace unos días desde el Concello de Bueu, insiste en que esa construcción está dentro del dominio de Costas del Estado y es de su competencia. Pese a todo, mantiene la oferta realizada hace meses para acometer esa intervención. Eso sí, insiste en que debe ser autorizada previamente por Costas del Estado. “En abril le enviamos un escrito ofreciéndonos a realizar los trabajos pese a que no estaban dentro de nuestro ámbito de competencias, pero desde entonces no recibimos ninguna respuesta”, aseguran desde Portos de Galicia.

Bueu pedirá la reversión de la rampa de Pescadoira para poder asumir su mejora El ente público –que depende de la Consellería do Mar– subraya que la rampa de acceso al mar desde la nave de deportes náutico de Pescadoira forma parte del dominio público adscrito a Costas del Estado. Las competencias de Portos comienzan justo en el límite entre esa rampa y el lámina de agua. “Entendemos que, aunque la construcción esté en el dominio de Costas, es necesario trabajar desde la zona adscrita a Portos y por eso nos ofrecimos a realizar los trabajos”, explican desde el organismo autonómico. Un ofrecimiento en el que pesa “la demanda social” por parte de la ciudadanía y del club de remo. El Club do Mar Bueu urge a Costas y Portos garantizar la seguridad en Pescadoira Al respecto del ultimátum del Concello de Bueu, en Portos de Galicia insisten en que si la administración local quiere la reversión de la rampa de Pescadoira debe dirigirse directamente a Costas del Estado. “Desde Portos de Galicia no podemos revertirla porque no es nuestra”, insisten. Portos se ofrece a ampliar la rampa de Pescadoira, pero debe autorizarlo Costas Hace unos días el alcalde de Bueu, Félix Juncal, reclamaba a Portos de Galicia que ofreciese una previsión con plazos concretos para acometer los trabajos y resolver la problemática. En caso contrario la intención manifestada desde la Alcaldía es solicitar directamente a Costas del Estado la reversión de la rampa de acceso al mar y acometer directamente los trabajos necesarios, una vez que el Concello de Bueu disponga de los permisos necesarios. El regidor insiste en que el espacio presenta unas condiciones “inaccesibles” debido a unas “disputas que a mí no me interesan”, en relación a las tensiones entre Costas del Estado y Portos de Galicia.