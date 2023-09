Cortan con una radial las cerraduras de los baños públicos de A Garita, en el paseo de Rodeira

El final de las fiestas del Cristo dejó un reguero de actos de vandalismo que valoraba ayer el gobierno local, no sin cierta sorpresa. En el transcurso de los festejos se robó el asiento de la famosa tirolina del parque Pereiro Francés, esa que tanto tiempo costó arreglar. Ayer se supo que la concejalía de Obras y Servicios tuvo que recurrir a un asiento muy de segunda mano para permitir que los pequeños siguieran disfrutando de este columpio durante las fiestas. También fueron dañados otros columpios en una actitud vandálica que se achaca a comportamientos incívicos producidos en horas de la noche menos concurridas de las fiestas.

Pero sorprende muy mucho lo que pasó con la cerradura del baño público de A Garita, en Rodeira. Primero robaron las cerraduras y el Concello procedió a pone unas nuevas, pero pocos días después, éstas aparecieron cortadas con una radial. Se hace inexplicable que se utilice una herramienta semejante para cortar las cerraduras que protegen unos baños públicos, no se comprende este empeño ni la utilización de semejante herramientas para entrar en un lugar que no guarda nada de valor. La concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, no entiende lo que puede llevar a determinada gente a provocar este daño al mobiliario público. También considera que el ruido que provoca una sierra radial tuvo que ser escuchado, por mucho que el baño de A Garita esté al final del paseo de Rodeira.

Por lo demás, Obras sigue esperando por esas cuerdas que tienen que venir de Alemania para terminar de reparar la pirámide. El gobierno local sí que reparó totalmente el columpio denominado “vulcano”.