Los colectivos de O Hío insisten en reunirse con el Sergas para tratar sus carencias

Los colectivos vecinales de O Hío han vuelto a insistir ante el conselleiro de Sanidade sobre las carencias de medios en esta parroquia canguesa y la espera que acumulan aguardando soluciones que no llegan. También le recuerdan que llevan desde mayo pidiendo una nueva reunión para tratar el problema, sin recibir cita, y proponen que se haga aprovechando una próxima visita del gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido.

“Nos sentimos despreciados porque llevamos desde noviembre de 2021 esperando la siguiente reunión que se iba a producir en la primavera de 2022. Estamos a 4 de septiembre de 2023, sin ser recibidos, todo lo que sabemos es por parte de la prensa o de los grupos políticos de Cangas”, señalan en su escrito. “¿Por qué no aprovechan esa reunión [con la regidora] para tratar el tema conjuntamente con una representación de al menos dos miembros de los colectivos vecinales, junto con representantes del equipo de gobierno? No puede ser que solo sepamos de forma extraoficial cuales son las acciones a seguir en nuestras demandas”, añaden los afectados, y piden al conselleiro que atienda los problemas “de un área muy sensible y que preocupa mucho a la población”.