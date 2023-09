Moaña eleva el tono de las protestas por la sanidad y prepara una manifestación “masiva”

Semana a semana Moaña camina hacia los 100 domingos de concentraciones delante del centro de salud para exigir el regreso del servicio de urgencias. Con la movilización de ayer ya van 92 y el mensaje que se quiso transmitir a la Xunta de Galicia y a la Consellería de Sanidade es que el ánimo no decae, que no habrá un paso atrás. Más bien al contrario. El Concello y la Plataforma en Defensa da Sanidade elevan el tono de las protestas y anuncian su intención de convocar una nueva manifestación “ejemplar y masiva” para reclamar la reapertura del Punto de Atención Continuada (PAC) en la actual Casa do Mar, sin esperar al nuevo centro de salud.

Las nuevas movilizaciones se acordarán en la reunión de la Mesa da Sanidade prevista para mañana martes y desde el Concello y la plataforma entienden que los problemas registrados en los últimos días en Cangas, en plena celebración de las multitudinarias Festas do Cristo, constituyen una razón más para seguir exigiendo el regreso de las urgencias. “Lo cierto es que ni con un PAC concentrado tenemos los equipos médicos que debe tener O Morrazo, esa es la única verdad y realidad”, afirmaba ayer de manera contudente la regidora moañesa, Leticia Santos.

La alcaldesa volvió a mostrarse especialmente crítica con la gestión desde la Consellería de Sanidade, a la que acusa de pretender que los concellos y los vecinos “nos autoculpemos de las carencias de la sanidad pública”, algo que rechazan de plano. “Cuando dicen que no nos pueden devolver las urgencias porque tienen difícil cobertura lo que no nos están diciendo es que no están haciendo bien las cosas, que no organizan bien los servicios”, reprocha Santos.

Tanto el Concello de Moaña como la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública reiteraron un domingo más que su objetivo es recuperar el nivel de servicio previo a la pandemia del coronavirus. “Nada más”, remachaba la alcaldesa.

Para trasladar de nuevo ese mensaje a la Xunta se convocará una nueva manifestación. La última fue a principios de julio, con una caravana de vehículos desde Moaña al hospital Álvaro Cunqueiro. Ahora se prepara una nueva movilización que aspira a ser masiva. “Esto no va para atrás, solo hacia adelante. A la Consellería de Sanidade tiene que quedarle claro que Moaña no va a dar ni un paso atrás en la defensa de su derecho a tener el servicio de urgencias en su centro de salud”, manifestaba ayer ante los vecinos que un domingo más se concentraban delante de la Casa do Mar.

Un mensaje en el que insistía el portavoz de la plataforma, Gabriel Ferral, que defendía que “tenemos que persistir mientras no nos devuelvan las urgencias. Las necesitamos ya y ya está bien de dar disculpas de toda índole”, manifestaba durante su intervención.