A cultura tradicional reivindícase

A quinta edición das Xornadas Etnográficas do Morrazo (XEM) que organiza a Asociación Cultural Peis d’hos concentran nesta fin de semana a maioría das súas actividades, que se foron onte en Bueu e hoxe en Cangas. Unhas xornadas ao redor da cultura tradicional, en especial sobre a música, o baile e os traxes, e cunha ollada á concienciación ambiental. O colectivo cultural conta co apoio da Mancomunidade do Morrazo e a Deputación de Pontevedra.

A programación de onte desenvolveuse en Bueu e comezou a primeira hora da tarde cunha saída para desfrutar da navegación tradicional a vela pola ría de Pontevedra. Unha actividade posible grazas a colaboración da Asociación Os Galos, que sacou ao mar o galeón “Ave de Paso”, a traiñeira “Pescadoira”, o bote xeiteiro “Os Galos” e o bote polbeiro “Vila de Bueu”.

En terra, a partir das 19.00 horas houbo un desfile musical coa participación do grupo de gaitas Retrouso de Cela e un espectáculo infantil na pista deportiva da Banda do Río, con “As armadanzas”.

Este espazo tamén acolleu a quinta Mostra Etnográfica, que nesta ocasión consistiu na actuación das agrupacións Sadeo de Ponteareas e Trébede de Cangas. O fin de festa foi unha foliada na propia pista da Banda do Río. Primeiro coas intervencións de Donaire, Alxibeiras, As Mosas do Hío, Tarambainas, Sadeo e Retrouso e logo de maneira aberta a quen quixera sumarse.

As Xornadas Etnográficas do Morrazo rematan hoxe cun día ateigado de actos. Ás 11.30 horas na planta baixa do Concello de Cangas haberá un obradoiro para a elaboración de marcapáxinas con forma de monteira. A esa mesma hora, pero no salón de plenos, preséntase o documental “Axudádeme a cantar” do Consello da Cultura Galega. Ao rematar haberá unha escoita e análise do arquivo do etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax.

A programación retómase ás 17.00 horas no salón de plenos cunha charla da Plataforma Augas Limpas sobre a conservación e rexeneración da ría de Aldán. Ás 17.30 horas, na sede da antiga Cámara Agraria Nuria Gesteira imparte un obradoiro sobre canto e pandeireta e ás 18.00 horas, na planta baixa do Concello, Sisel Galicia ensinará a elaborar minipandeiretas con materiais como feltro, cartón ou chapas. O salón de plenos acollerá ás 19.00 horas a presentación do libro “As que dormen entre o centeo”, da Asociación de Gaiteirxs Galegxs.

O peche da programación destas Xornadas Etnográficas do Morrazo será no recinto de festas en Ojea. Ás 19.00 horas Miguel Sotelo impartirá un obradoiro de iniciación ao baile tradicional galego e ás 20.00 horas serán os concertos de Lina e Lola, Charanga Trébede, Lagharteiras e Ailá!