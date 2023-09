La caída de otro cascote junto al palco del Cristo vuelve a movilizar a los servicios de emergencias

Están siendo unas Festas do Cristo accidentadas en Cangas, y en particular la Praza da Constitución y su entorno. Casi en el mismo sitio donde se desprendió, el lunes, un trozo de cornisa a la que estaba anclado un cable de los festejos cayó ayer por la tarde un trozo de piedra del balcón de una vivienda, a escasos metros del palco donde se celebró la verbena nocturna.

Sucedió alrededor de las seis y media de la tarde y no causó daños porque no pasaba nadie por debajo en ese momento. Al lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local, Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y Bombeiros do Morrazo, que procedieron a revisar el inmueble, y vallar un perímetro de seguridad, por precaución. También acudió la concejala de Seguridade, Pilar Nogueira, que supervisó el operativo.