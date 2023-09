La Policía denuncia al piloto de un patinete que conducía ebrio por el centro de Cangas

Circulaba en patinete eléctrico por el centro de Cangas con menor pericia de la exigida y la Policía Local lo paró para hacerle un control de alcoholemia, que arrojó un resultado inicial de 0,64 miligramos por litro de aire espirado y otro posterior de 0,62. En ambos casos, el hombre duplicó con creces el límite legal establecido, y en consecuencia los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo de movilidad personal (VMP) y a denunciar al piloto por la vía administrativa, lo que repercutirá, previsiblemente, en una sanción económica y retirada de puntos del carné de conducir.

No es, ni mucho menos, la primera denuncia de este tipo que realiza la Policía de Cangas, que llama a la responsabilidad para no poner en peligro la seguridad en las vías públicas por esta clase de comportamientos. Los VMP, entre ellos, los patinetes eléctricos, son vehículos de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos con una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora, dependiendo del vial. Su uso está limitado a ciclocalles, carriles bici y vías urbanas, y sus titulares no pueden conducirlos si están ebrios.