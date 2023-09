La flota de Os Galos crece con “Mareira”, una réplica de la dorna de Vázquez Molezún

La botadura de “Mareira” será uno de los actos más destacados de las segundas jornadas “Bueu Vive o Mar”, que organizan desde Os Galos con la colaboración del Concello de Bueu, Museo Massó y la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar). La dorna fue trasladada esta semana desde el taller de Os Galos hasta el antiguo astillero de Purro, en Banda do Río. Allí desde el martes habrá una serie de jornadas abiertas para que las personas que lo deseen puedan colaborar con los últimos retoques antes de la botadura de “Mareira”, que será el sábado a las 17.00 horas. Previamente, Os Galos brindará un homenaje y reconocimiento a Purro.

El modelo de dorna de “a tope” ideado por el señor Marín permitió diferenciar a estas embarcaciones de las que se construían en la zona de Arousa y O Grove. La forma de construcción más común es la denominada como “tingladillo”, en la que las piezas de madera van montadas como en un tejado. En este caso los bances no están colocados de manera superpuesta, sino que están arrimados y apretados unos contra a otros. Colocados “a tope”. “Esto hace que sea un barco especial, es como una mezcla entre el bote polbeiro de Bueu y la dorna”, explica Fernando García desde Os Galos.

La dorna de Ramón Vázquez Molezún fue donada por su familia a Os Galos en el año 2003, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, y hace dos años, cuando aún vivía Víctor Domínguez, la asociación consiguió “embarcar” a Manuel González “Purro” en el reto de organizar un taller para realizar una réplica de “A Roiba”. La única diferencia es que la “Mareira” será un poco más grande, con una eslora de 5,40 metros.

La asociación presentó ayer las actividades de “Bueu Vive o Mar” junto a la concejala de Cultura de Bueu, Carmen García, y el de Patrimonio Cultural, Alberto Moital. Los días con trabajo participativo en el astillero para rematar la dorna serán el martes a las 18.00 horas y de miércoles a viernes a las 11.00 horas.

Colaboración hoy con las Xornadas Etnográficas do Morrazo





Las V Xornadas Etnográficas do Morrazo que organiza la Asociación Cultural Peis d’Hos se trasladan hoy a Bueu y una de sus actividades será en colaboración con Os Galos. Será una salida para disfrutar de la navegación tradicional a vela por la ría de Pontevedra, que está prevista para las 17.00 horas. El resto de la programación de las Xornadas Etnográficas para hoy continuará con el espectáculo infantil de As armadanzas en la pista deportiva de Banda do Río, a partir de las 19.00 horas.

A esa hora habrá también un desfile de bandas de gaitas por el centro del municipio, en el que participarán entre otras Manxadoira. A partir de las 20.30 horas en la pista de Banda do Río se celebrará la quinta edición de la Mostra Etnográfica, con la actuación de las agrupaciones de Sadeo, de Ponteareas, y Trébede, de Cangas. A las 22.00 horas comenzará una foliada. En la jornada de mañana domingo las actividades de las Xornadas Etnográficas do Morrazo serán en Cangas.