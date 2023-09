Derecho a la libre circulación

El turismo tiene defensores y detractores, y todo el mundo tiene derecho a opinar. Otra cosa es a mandar para casa a los que no presentan certificado de nacimiento de donde pisa u otros requisitos para los que nadie está legitimado. La tierra, para quien la trabaja, pero no para quien la dibuja a su antojo. Ya saben: “Primero vinieron a por los turistas y yo no dije nada...”

Bombas de palenque antes del amanecer Ayer comenzaba la Novena de las fiestas de Darbo, y la comisión organizadora mantiene la tradición de anunciarlo con bombas de palenque a las seis y media de la mañana. Un hábito que no convence a todos y que algunas personas criticaron porque esas horas, dicen, son más para el descanso que para la algarabía, sobre todo para quienes trabajan de noche y duermen de mañana. Pero los que están al frente de la fiesta, y otros muchos devotos de ella, sostienen que se trata de una tradición, que sólo es una vez al año y que hay que ser tolerantes para que las costumbres no se pierdan. Nunca llueve a gusto de todos, tampoco cuando se trata de celebrar las fiestas. Nadie culpa a nadie del accidente del Cristo La caída de parte de la cornisa de un céntrico edificio de Cangas donde estaba enganchado un cable para las Festas do Cristo desató cierto ruxerruxe en torno a los posibles culpables y cierto malestar de los aludidos. La concejala de Cultura, Aurora Prieto, quiere dejar claro que desde el Concello “nunca se culpó a la orquesta Galilea ni a nadie en concreto”, y asegura que se está siguiendo el procedimiento para dirimir responsabilidades, si las hay.