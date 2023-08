Santos alerta, en una concentración, de los retrasos de las ambulancias en Moaña

Las protestas semanales que convoca la Mesa da Sanidade de Moaña y que encabeza la alcaldesa, Leticia Santos, no paran ni en agosto. Ayer la convocatoria reunió a decenas de vecinos ante la Casa do Mar y la alcaldesa, Leticia Santos, echó mano del micrófono para insistir en que piden el regreso del servicio de urgencias a la villa “porque es a lo que tenemos derecho”. Asimismo, la regidora hizo hincapié en la demanda de, al menos, reforzar el servicio de ambulancias de O Morrazo. “Ahí no hay excusas de falta de personal, solo es una cuestión de más inversión, como se hizo durante el cierre del Corredor”.

La nacionalista aseguró que en verano, con mucha gente dispersa en las distintas playas de la comarca, se dilatan los tiempos de respuesta de las ambulancias y aseguró que este fin de semana “un vecino de Moaña con un amago de infarto esperó 30 minutos por una ambulancia que estaba en Vigo”, de ahí que reclamase este refuerzo. Recordó también la intención de la Mesa da Sanidade de convocar una manifestación para el mes de septiembre, que todavía está pendiente de fecha, con el objetivo de endurecer las protestas. Desde la Plataforma da Sanidade, por su parte, se quejaron ayer de los presuntos problemas de personal en verano de las urgencias en Cangas. “Cuando más gente hay en O Morrazo, resulta que no tenemos urgencias en Moaña y las de Cangas están peor”, lamentan.