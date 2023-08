El verano abarrota la comarca de visitantes con más de 1,2 millones de coches en la autovía

Cangas vive desde este viernes en plena efervescencia por las Festas do Cristo, ese colofón del final del verano que tiene su continuidad en la multitudinaria romería de Darbo. Estas celebraciones atraen a miles de visitantes a la comarca y se suman a un mes de agosto que llenó las playas en múltiples jornadas, a pesar de que no fue tan caluroso como el del año pasado y a problemas como los vertidos que afectaron a los arenales de Rodeira u O Con (Moaña). Esta gran afluencia de turistas y sobre todo de bañistas que cruzan el puente de Rande para darse un chapuzón a este lado de la ría de Vigo, queda claramente reflejada en el control de aforos de la Autovía do Morrazo (AG-46). Y es que las estadísticas que maneja la Xunta de Galicia, titular de la principal arteria de comunicación de la comarca, desvela una Intensidad Media Diaria (IMD) de casi 25.000 vehículos al día.

En concreto en el mes de agosto atravesaron la Autovía do Morrazo 24.810 coches de media al día, lo que son más de 2.000 vehículos que en el mismo mes del año pasado y una diferencia similar con respecto al mes de julio, que ya había marcado récords en ese periodo. Esto supone que en los primeros 20 días de agosto habían atravesado O Morrazo 496.200 coches, sumados a los 706.521 que hicieron lo propio en los 31 días de julio, totalizan más de 1,2 millones de desplazamientos a través de la carretera de alta capacidad de la comarca. De la media de este mes, 12.505 se corresponden con vehículos diarios en sentido a Cangas y 12.305 en sentido AP-9 para circular hacia Vigo o hacia Pontevedra. Esta media, además, se disparó en los fines de semana y en el puente del 15 de agosto, en donde los atascos tanto en los tramos todavía de corredor de dos carriles como en las carreteras secundarias de las parroquias de O Hío y Aldán se dejaron sentir con fuerza. El entorno de las principales playas de la comarca presentó una altísima concentración de turismos ocasionando retenciones sobre todo a partir de las 20.00 horas y también graves problemas de estacionamiento. En agosto del 2022 atravesaban la vía 2.000 conductores menos al día Este fin de semana las playas también están llenas sobre todo por aquellos bañistas que finalizan sus vacaciones el 31 de agosto y que están apurando los últimos rayos de sol. La diferencia de intensidad media diaria de la autovía entre los meses de invierno y el verano es enorme. Hasta el punto de que en enero, por ejemplo, solo cruzaban esta carretera 13.342 vehículos al día, y eso que las luces de Navidad de Vigo espolearon también la llegada de turistas a O Morrazo. Aunque en primavera se alcanzaron medias superiores a los 16.000 coches no fue hasta junio cuando se contabilizaron ya cifras de 19.000 turismos al día por la autovía. La inmensa mayoría de estos desplazamientos se corresponden con coches particulares, pues el porcentaje de vehículos pesados es del 2,9% y alcanzó sus picos en enero y febrero, pero sin llegar a representar ni siquiera 4 de cada 100 vehículos que atraviesan la autovía. Colas Aunque la capacidad de las vías interiores y caminos en el entorno de las playas quedó en entredicho, una vez más, los días de mayor afluencia de bañistas, lo cierto es que todo el tramo de autovía de cuatro carriles soportó sin grandes dificultades la dura prueba del verano. El día más complicado fue el domingo 30 de julio, cuando un accidente entre la salida de Cangas y la rotonda de Aldán, que dejó 11 heridos leves, ocasionó retenciones y colas que obligaron a los conductores a esperas que superaban la media hora. La ocupación hotelera, a la cabeza en toda la provincia de Pontevedra Esta alta afluencia de bañistas diarios también se correspondió con una ocupación hotelera muy buena. No en vano, según el Observatorio de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra, durante el mes de julio los hoteles de O Morrazo alcanzaron unas reservas del 78,1% de las habitaciones disponibles, llegando a colgar el cartel de completo en los fines de semana y festivos. Estos datos suponen la media más alta de toda la provincia. Fines de semana con cientos de multas en Cangas por el colapso en las zonas de playa La Policía de Cangas, “desbordada” por los coches en las playas: más de 200 multas el fin de semana La gran afluencia de bañistas a las playas de O Morrazo tiene su parte positiva en la repercusión para la hostelería y otros comercios, lo que siempre impulsa la contratación y reduce la cola del paro en verano. Sin embargo, los atascos y los problemas de movilidad en el entorno de las playas es claramente la ‘cara B’ de cada fin de semana y festivo durante el verano. Se trata de un problema que cada año va a más, por la capacidad de atracción de los arenales morracenses. La Policía Local de Cangas ha decidido, en los últimos años, actuar con firmeza ante los conductores que aparcan de forma irregular atascando caminos o impidiendo a los residentes salir de sus casas. Este mes de agosto, sin ir más lejos, se alcanzaron picos de más de 200 multas de aparcamiento en un solo fin de semana con Nerga o Viñó como dos de los puntos calientes de este problema. Los agentes municipales llegaron incluso a cortar el acceso al barrio de Pinténs, en la parroquia de O Hío, en pleno colapso de coches. Esta situación afecta a otras zonas como el entorno de la caracola de la Costa da Vela, llena de coches los días festivos. Además, por segundo verano consecutivo, la policía canguesa inmoviliza a los vehículos con matrícula extranjera que están mal aparcados para forzar al pago de la multa y evitar que se quede sin abonar al regresar a sus países. Los conductores portugueses son los más perjudicados por esta medida.