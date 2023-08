Portas asegura que el apoyo a los sueldos de Cangas “no supone un cheque en blanco”

La concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, justificó ayer el voto favorable de su formación a los sueldos del gobierno local de Cangas al haber recuperado la representatividad en comisiones, consellos y mesas, pero también advirtió de que esto no supondrá firmar ningún cheque en blanco con el tripartito cangués. Desde Alternativa dos Veciños se muestra satisfacción por el haber recuperado “unos derechos que se nos pretendía usurpar”, y se subraya que su postura en las semanas anteriores “no se trataba ni de dinero, ni de revancha, sino de derechos que de ningún modo podemos dejar que se nos arrebaten”. El voto de AV, sumado a los de BNG, PSdeG-PSOE y Esquerda Unida permitió desbloquear la situación y aprobar tanto las retribuciones económicas de la corporación para los próximos cuatro años como la estructura organizativa de las comisiones.

AV apunta asimismo que las retribuciones aprobadas en el pleno del viernes son “un gesto de generosidad y de izquierda consecuente”, permitiendo asimismo que en el caso de la alcaldesa, Araceli Gestido, las perciba con efectos retroactivos desde el día en el que accedió al cargo, avisando de que “con diálogo y consenso” se puede llegar a acuerdos. Y añade que “seguiremos velando por el correcto funcionamiento de la institución en favor de los vecinos de Cangas”.

Representatividad "con voz y voto"

Recuerda la formación de Victoria Portas que lleva demandado “diálogo y consenso”, así como la recuperación de su representatividad “con voz y voto” hasta el día de ayer. Durante los últimos dos plenos y tras dos plenos fallidos “que convirtieron la política de nuestro pueblo en un circo, por lo cual pedimos disculpas”, Alternativa dos Veciños demostró –asegura– que no pedía algo que no le correspondiera por derecho y con la ley en la mano, tal y como reconoce el informe de Secretaría, y sin la necesidad de modificar ninguna ley.

Además, explican desde AV, su postura en este tiempo no solo ha permitido conseguir ese reconocimiento propio, sino que lo hace sentando las bases de cara al futuro para otros posibles damnificados. “Denunciamos que la situación vivida en este tiempo de retirada de derechos a los partidos minoritarios no puede volver a suceder en nuestro concello, y esa es la línea en la que negociamos”, asegura. Y sentencia manifestando que “lo que se intentó hacer con nosotros, no queremos que lo sufra en democracia ningún partido más”.