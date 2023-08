Alternativa do Veciños (AV) denuncia “a parálise” que sufre o Concello de Cangas desde fai dous meses en proxectos “de vital importancia” tanto para a veciñanza en xeral como clubes deportivos en particular. Lembra que o anterior Goberno chegara a un acordo co Alondras para o cambio da iluminación do campo de fútbol por led, pois a que ten é insuficiente para disputar os partidos da Liga e mesmo podía inhabilitalo, ao tempo que melloraría a eficiencia enerxética, supoñendo ademáis un aforro na factura eléctrica da que se fai cargo o Concello.

Comezou coa licitación e con prazos para rematar as obras antes de comezo do campionato e a presentación do equipo en setembro, pero “desde ese intre o Goberno actual non tocou o expedente, deixando pendente todas as licitacións en proceso, incluida esta obra que era esencial ter adxudicado pois deberían realizarse no mes de Agosto,” critican desde Alternativa dos Veciños.