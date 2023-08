El PP de Cangas medita abstenerse mañana en la votación de las comisiones informativas

El Partido Popular de Cangas medita abstenerse en la votación de las comisiones informativas que tendrá lugar en el pleno de mañana, y mantendrá su voto contrario a los sueldos del equipo de gobierno. Esa es al menos la intención de los populares tras haberse hecho ayer la convocatoria oficial de la sesión plenaria, en la que debería quedar definida la organización económica y funcional del concello para los próximos cuatro años.

La postura del principal grupo de la oposición dejaría el camino expedito a la última propuesta planteada desde el tripartito, consistente en una Comisión Informativa de Urbanismo e Obras y otra de Medio Ambiente que se unirían a la Comisión Especial de Contas y a la Comisión Informativa Única. Serían 11 los representantes en cada una de ellas con voto ponderado. En principio, BNG, PSOE y Esquerda Unida contarían con el apoyo de la edil de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, lo que les aseguraría la mayoría. Pero para sacar adelante este punto también les bastaría con la abstención del PP, que tampoco es segura al cien por cien. “Estamos valorando abstenernos o votar en contra”, señala la concejala Loli Hermelo, que argumenta su postura en que el informe de Secretaría “no respalda claramente la legalidad de la propuesta. Queda en un limbo”.

En cuanto a las retribuciones económicas, el PP votará en contra y todo dependerá del voto favorable de Victoria Portas a las mismas. El planteamiento es una dedicación exclusiva para la alcaldesa, Araceli Gestido, de 47.119 euros brutos distribuidos en 14 pagas; tres dedicaciones exclusivas más para los ediles Antón Iglesias, Óliver Álvarez e Iria Malvido, a razón de 29.868 euros anuales; y una última dedicación parcial de 14.934 euros para Aurora Prieto

Paralelamente se plantean para su aprobación una indemnización por asistencia a plenos de 90 euros por concejal y de 36 a junta de gobierno local. En las comisiones informativas se retribuiría al presidente de las mismas con 36 euros y a los vocales con 24. Por último, se propone una asignación fija a cada grupo político de 300 euros más otros 230 euros por concejal al mes.

Reglamento de mesas sectoriales

Asimismo, hoy están convocados todos los grupos para firmar un compromiso para cambiar el reglamento de las mesas sectoriales. La variación consistiría en poner como integrantes de las mismas a los partidos políticos y no a los grupos municipales, a fin de poder dar representatividad a todos ellos.

Al hilo de esta cuestión, el PP ha criticado la “improvisación” en la convocatoria del pleno “sin haber cerrado un acuerdo con Alternativa dos Veciños”, ya que una de las demandas de Portas era esta modificación normativa en las mesas sectoriales. “Esto es una negociación con Victoria Portas y no queremos que nos metan en el medio”, señalan los populares, que critican que “lo importante no sean los problemas del municipio, sino las demandas políticas de AV y los sueldos del gobierno”. A mayores añaden que “se ha incumplido el acuerdo de no celebrar los plenos en estas fechas”.