“Me gustaría que los cangueses me recordasen por sus fotos en clases de baile”

Quedan escasos días para que las Festas do Cristo den el pistoletazo de salida en este 2023. Durante 11 días la villa de Cangas se llenará de vida y de actividades para el disfrute de los visitantes y residentes de la localidad. Este año Carmen Pérez Alonso “Carmiña” tendrá el honor de leer el pregón de las fiestas el sábado 26 a las 12.00 horas ante el Concello. Carmiña además de ser una excelente persona muy querida en la localidad morracense, es una mujer admirada y conocida por su extensa trayectoria en el mundo del folclore gallego y por ser la impulsora de gran cantidad de grupos de baile tradicional por todo O Morrazo.

–¿Qué significa para usted que le otorgasen el privilegio de dar el pregón de las Festas do Cristo?

–Fue una satisfacción grandísima y un auténtico honor poder ser la pregonera de estas fiestas tan significativas y tan importantes en la vida de todos los cangueses. Me habían hecho homenajes en el auditorio por mi trayectoria en el mundo del baile, pero esto sí que fue una sorpresa muy grande.

–¿Nunca imaginó que daría el pregón de las fiestas?

–En ningún momento se me pasó por la cabeza. Quiero agradecer a la concejala Aurora Prieto por ser quién propuso que fuese yo la pregonera. Además de haber dado clases de folclore durante más de 50 años y enseñar a muchos niños y niñas, estoy muy feliz de haber sido designada para este acto.

No deja de sonarme el teléfono, voy por la calle y la gente no para de felicitarme

–¿Cree que esto también es un homenaje a su trayectoria como gran promotora del folclore y del baile gallego en O Morrazo?

--Creo que sí. También pienso que lo merezco porque llevo muchos años enseñando a niños y mayores. Todos se acuerdan de mí y hablan conmigo cuando me ven por la calle. Antiguos alumnos que hace mucho tiempo que no veo siempre me dan besos y abrazos. Recibo mucho cariño por parte de la gente. A los que son más mayores y no los reconozco siempre les pido que me hablen si me ven.

–¿De que forma recibió la noticia de que iba a ser la pregonera de este año?

–Pues fue todo de sorpresa y algo totalmente inesperado. Cuando me lo comentó Aurora yo le dije que cómo iba a ser yo la pregonera, me daba un poco de cosa. Me dijo que me animase porque merecía este honor y al final acabó convenciéndome. Ahora ya tengo todo el pregón preparado y listo para exponerlo delante de todos.

–¿Está nerviosa ante el reto que tiene por delante?

–La verdad es que sí. Aunque estoy acostumbrada a hablar en público cuando van los grupos a actuar en el escenario, presentándolos y contando lo que van a hacer, el tema del pregón para mí es una cosa muy seria. Mucha gente de Cangas y de fuera va a escucharlo. No creo que me vaya a poner nerviosa. Pero bueno, a ver qué hago.

Es un auténtico honor poder ser la pregonera de estas fiestas tan importantes en la vida de todos los cangueses

--¿Recibió muchas felicitaciones por parte de la gente estos días?

--No me para de sonar el teléfono. Voy por la calle y la gente cuando me ve no deja de darme la enhorabuena. Sobre todo cuando voy por el centro la gente no para de felicitarme. Tengo un grupo de baile en Rodeira y creo que casi se alegraron ellos más que yo.

--¿Como le gustaría que le recordasen los vecinos de Cangas en el futuro?

--Hombre no te voy a decir que una estatua porque ya sería mucho (risas). Con que me recuerde la gente con las fotografías de cuando eran niños me llega. Siempre hice muchas instantáneas en los colegios en los que estuve que fueron el público do Hío, el de San Roque, el de Tirán y el de A Pedra de Bueu.