“Estamos muy hartos de vertidos”, avisa la cofradía a la UTE y el Concello, reunidos para “tomar medidas”

“Sé que no es nuevo lo que digo, pero lo repito: los marineros estamos muy hartos de que los residuos fecales se sigan vertiendo a la ría”. Es la expresión de enfado del patrón mayor de la cofradía de Cangas, Javier Costa, que repasa la “larga lucha” del sector marinero que preside en “exigir soluciones, que no llegan”. Los dos recientes episodios de contaminación en Rodeira constatan “lo que advertimos tantas veces, incluso en intervenciones en el Pleno: cada vez quedan menos recursos en el mar y avanzamos hacia el día en que ya no podremos bañarnos en nuestras playas”. Mientras reiteraba sus quejas y el hastío del colectivo del mar “por la falta de soluciones de la empresa concesionaria y los responsables políticos”, en el Concello se reunían miembros del Gobierno y de la UTE Gestión Cangas para “valorar la situación y lo que se puede hacer”. Lo más concreto que trascendió es la “monitorización e instalación de chivatos” en los pozos de bombeo que permitan conocer de inmediato cualquier atasco del saneamiento y “actuar con más celeridad” para solucionarlo, así como “avanzar en las inversiones” en la red general.

El cabildo cree llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, porque los efectos de los vertidos “los notamos en nuestro día a día, cada vez con menos capturas y más mierda vertiendo al mar”. Un problema que no se limita a Cangas, porque enumera también casos en Moaña, en Redondela y en otros puntos de la ría de Vigo, con secuelas que pueden apreciarse incluso en las rocas de abrigo de las Illas Cíes. Al daño a los recursos naturales añade el que se hace “a la reputación y la imagen turística de Cangas”, recalca. Javier Costa recuerda que la cruzada de la cofradía de pescadores contra los vertidos y sus responsables no es de ahora, ni tiene motivaciones políticas ni depende de quién gobierne, pues ya se movilizaron con gobiernos anteriores, llegando a intervenir en plenos de la Corporación. “Deben dejarse de excusas y coger el toro por los cuernos; la empresa, haciendo las inversiones a que está obligada, y los políticos, exigiéndoselo y controlando que haga bien su trabajo”, remacha. Bandera amarilla mientras se analiza el agua La bandera amarilla seguía ondeando ayer en la playa de Rodeira, “por precaución”, a la espera del resultado de los análisis del agua de baño que la Xunta habría hecho el domingo, según señala la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido. La enseña de advertencia se levantó el fin de semana tras el vertido de aguas residuales desde un pozo de bombeo que rebosó al Saíñas y acabó en el mar. Desde el Concello confían en que la contaminación haya remitido y vuelvan a izarse las banderas azul y verde. El PSOE defiende a Malvido de las críticas del PP Las críticas del PP a Iria Malvido (PSOE), a la que acusa de actuar más como representante de la empresa concesionaria que del Concello, fueron respondidas por el secretario de los socialistas de Cangas, Eugenio González, que defiende la labor de su edila en favor de los intereses vecinales e insta a los populares a identificarse con “nombre y apellidos” por si sus declaraciones “son constitutivas de delito” y quieren denunciarlos. Le sorprende aún más que procedan de un partido “que vivió siempre con sobres, sueldos y sobresueldos”.