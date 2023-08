“Una vez que empiezas a trabajar como músico en Nueva York es difícil marcharse”

La vigésimo sexta edición del Canjazz iniciará su último día con la actuación del trío liderado por el pianista vigués Yago Vázquez. El músico afincado en Nueva York desde hace más de diez años es un miembro activo de la comunidad de artistas de la ciudad y ha tocado con grandes nombres del jazz en algunos de los clubes neoyorquinos más prestigiosos. A partir de las 22.00 horas en el Eirado do Costal el pianista ofrecerá al público de Cangas una música descrita como “moderna” y que ha sido aclamada por la crítica y la prensa de todo el mundo. Vázquez estará acompañado en el escenario por Elam Friedlander en el contrabajo y Jesse Simpson en la batería, dos músicos con los que ha compartido proyectos en Nueva York y Europa.

–Desde la organización comentaron que llevaban varios años intentando que volviese a actuar aquí. ¿Está contento de poder regresar?

–Claro. Para la gente del sur de Galicia el Canjazz es un poco el primer festival al que todos íbamos. Se hacían workshops, clases y todos los veranos iba allí a aprender algo. Toqué un par de años en el festival y sí que es verdad que por tema de fechas nunca coincidió poder volver. Será la primera vez que actúe en siete u ocho años.

–¿Qué espera de su participación en el Canjazz de este año?

–Que todo vaya bien. Este año voy a llevar como bajista a Elam Friedlander, que vive aquí en Nueva York, y a Jesse Simpson, un batería de California. Son dos buenos amigos míos y será la primera vez que toquemos los tres juntos a la vez. Salió la oportunidad de volver al Canjazz después de muchos años y llegamos con un trío que yo creo que va a estar muy guay porque son dos músicos increíbles.

El jazz en Galicia está en un gran momento, los festivales están muy sanos y hay gente joven tocando con muchas ganas

–¿Cómo tomó la decisión de mudarse a Nueva York para hacer su carrera profesional?

–Estados Unidos es un país que me encanta. Aquí vinimos varios músicos de Galicia juntos a pasar tres meses a Nueva York y me gustó mucho todo. En ese tiempo hice las pruebas para la universidad y me aceptaron, con lo que me dieron una beca de estudios. Vine con la idea de estar un par de años y volver a Vigo, pero al terminar los estudios me salió trabajo y una vez ya estás funcionando aquí es difícil marcharse.

–¿Le costó adaptarse la ritmo de vida tan frenético que tiene la ciudad?

–Yo creo que aún me cuesta a día de hoy. Hay cosas de la cultura americana que son muy diferentes a la gallega. Lo bueno que tiene es que es una ciudad de inmigrantes, donde hay muchas personas de todas partes del mundo y siempre encuentras un poco a tu gente.

–¿Cómo es tocar en algunos de los locales más prestigiosos de Nueva York?

–Es un proceso que se consigue poco a poco. Al principio vas tocando en locales más pequeños y con el tiempo vas haciendo conciertos un poco mejores. Con las amistades y las personas con las que toco pasa lo mismo. Como mi círculo de gente cada vez toca en sitios mejores, al final todos vamos trabajando un poco mejor. Al final este es un proceso que se acaba transformando en algo normal.

--¿Cómo comenzó su andadura en el mundo de la música?

--Empecé en Vigo en la escuela Compás y a continuación fui al conservatorio donde estuve como diez años. Después tomé clases con Alberto Rufo y terminé en escuela Estudio y el seminario de jazz. Al finalizar me vine ya para Nueva York. En ningún momento empiezas a tocar jazz pensando que te vas a ganar la vida con ello. Vengo de una generación de músicos gallegos muy interesante que salimos todos más o menos al mismo tiempo. Estábamos muy metidos en la música y fue fácil involucrarse en ella, en las jam sessions y en todo lo que rodea este mundo.

–Aquí en O Morrazo tenemos el Canjazz y el Festival de Jazz de Moaña. ¿Cómo ve la situación del género en la actualidad en Galicia?

–Yo creo que está muy bien. Por lo que veo los festivales están muy sanos. También empiezo a ver las siguientes generaciones, donde hay gente joven tocando con muchas ganas y eso es clave. Durante muchos años mi generación ha sido la última, pero ahora hay mucha gente detrás tocando increíble.Eso es una señal de que todo está funcionando como debe estar.

–¿Cómo surge su colaboración con Jesse Simpson y Elam Friedlander?

–Yo con Jesse toqué en muchos conciertos. Hemos hecho varias giras por Europa y tocamos mucho en Nueva York. Es muy amigo mío y se me ocurrió llamarlo porque tenía muchas ganas de tocar con él. Cuando me avisaron para esto fue la primera persona en la que pensé. Luego con Elam he estado tocando mucho últimamente aquí con su banda en un club que se llama Smalls. Le comenté que tenía estos conciertos y me dijo que se venía encantado y así salió todo. Yo creo que el concierto va a estar muy bien y va a ser muy divertido.

–¿Confía en seguir muchos años más por Nueva York?

--Por el momento sí que me voy a quedar por aquí porque estoy tocando mucho y además estoy dando clases en una escuela. La verdad es que no veo otro sitio donde estar ahora mismo. Igual en un futuro me planteo volver a Galicia, pero por el momento estaré allí.