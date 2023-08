El tripartito propone ahora cambiar la comisión de Persoal por Medio Ambiente y llevar los salarios a Pleno este mes

Otra junta de portavoces con mucho debate y escasos avances sobre la organización y el funcionamiento interno del Concello de Cangas. La última propuesta del Gobierno tripartito, que contemplaba la creación de cuatro comisiones informativas (la denominada Única y las de Contas, Urbanismo e Obras y Persoal e Patrimonio) no ha suscitado el consenso de los grupos, en particular porque la oposición considera “más interesante” constituir una de Medio Ambiente que la de Persoal, sobre todo en atención a los frecuentes problemas de vertidos que se registran en el municipio, lo que llevó a la alcaldesa a tomarlo en consideración y realizar el cambio. Si la asamblea de Alternativa dos Veciños (AV) le da el visto bueno estar tarde –también se reúne el PP, aunque se da por hecho su rechazo–, se convocará un Pleno para antes de fin de mes, que incluirá también la aprobación de los salarios de la alcaldesa y de las concejalías delegadas, entre otros.

El voto clave es el de la exregidora Victoria Portas, que insiste en que lograr la proporcionalidad de cada formación política en los órganos institucionales es condición indispensable y previa a la aprobación de los salarios. Más difícil será convencer al PP, más aún cuando su portavoz Dolores Hermelo llegó a la reunión de ayer sin la propuesta por escrito que debería remitirle el gobierno y que sí se le envió a Alternativa dos Veciños. Hermelo no ocultó su enfado por lo que considera un “ninguneo” al grupo mayoritario de la Corporación y exigió con vehemencia que no vuelva a pasar. Antón Iglesias (BNG) reconoció que no le enviaron el documento por escrito, aunque la propuesta era conocida por todos los grupos, de forma verbal, con antelación.