“Mi música es como un espejo de la vida, divertida pero con algo de melancolía”

Los ritmos escandinavos de jazz aterrizan por primera vez en Cangas en la tercera jornada de actuaciones del Festival Canjazz. El cuarteto liderado por la trompetista noruega Hildegunn Øiseth, considerada una de las figuras más relevantes del “sonido nórdico”, ofrecerá una propuesta vibrante e intimista a partir de las 22.00 horas en el Eirado do Costal. La calidad poética de sus composiciones se ve reforzada con la incorporación del bukkerhorn (cuerno de cabra), instrumento tradicional del que Øiseth es una virtuosa y que incorpora de forma formidable en sus trabajos.

–¿Cómo surgió la posibilidad de que actúase en el Canjazz?

–Porque conocí a uno de sus organizadores, Iago Fernández, a través de mi representante en Suiza. Hemos estado tocando varias veces en los mismo festivales y también hemos tocado juntos en diferentes conciertos.

–¿Conocía el festival antes de que le invitasen?

–Iago Fernández fue el que me habló de él. Será la primera vez en toda mi carrera que actúe en Galicia.

-¿Qué expectativas tiene para su actuación?

-Espero poder pasármelo muy bien encima del escenario junto a todos mis músicos, que la verdad es que son impresionantes. También tengo muchas ganas de compartir la alegría del jazz. Mi música es como un espejo de la vida, con mucha diversión pero también con algo de melancolía.

–¿Cómo comenzó su andadura por el jazz nórdico?

–Comencé formándome como una trompetista enfocada en la música clásica. Una de las personas que me abrieron la puerta del jazz fue el trompetista Chet Baker. En el género empecé con una banda donde cantaba estándares del jazz y fui poco a poco añadiendo la trompeta a nuestras actuaciones. En 1990 conseguí una audición para una gran banda profesional en Suecia y desde ese momento comencé a centrarme principalmente en la trompeta. Una década después me instalé en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) donde empecé a explorar la música africana, encontrando muchas similitudes entre la música nativa africana y la nórdica, especialmente la música sami.

–¿De dónde proviene la inspiración de su música?

–Tengo mucha inspiración de la música tradicional de Noruega y de la música sami. Además de la trompeta, también toco el bukkerhorn (cuerno de cabra) y el neverlur (una trompeta larga de madera sin válvulas). Estos son instrumentos clásicos noruegos.

–¿Cómo definiría al jazz nórdico?

–Es un estilo en el que de forma recurrente encuentras mucho espacio. Los acordes son algo más abiertos que en otro géneros.

-Además del jazz, ¿explora otros géneros musicales?

-He estado viajando mucho por los países del este y tocando mucho con músicos de allí, los cuales han tenido un gran impacto en mi música junto a la africana y la nórdica

-¿Es complicado tocar un instrumento como el bukkerhorn?

--Es un instrumento que se tocaba en Noruega antes de la trompeta. Tocar el cuerno de cabra es similar, pero este no tiene válvulas. Tiene agujeros, uno para cada dedo siendo fácil tocar melodías sencillas con unas pocas notas musicales. Con él he desarrollado una técnica propia con la que he conseguido tocarlo más o menos como la trompeta. Siempre viajo con dos o tres para poder tocar en diferentes claves.

-¿Cómo conoció a los integrantes de su cuarteto?

-Estoy muy orgullosa de tocar con ellos. En el piano esta Espen Berg, en el bajo Magne Thormodsæter y en la batería Per Oddvar Johansen. Berg vive en Trondheim, la misma ciudad noruega donde yo vivo. Hemos estado tocando durante mucho tiempo en forma de dúo y de trío y después en su increíble proyecto de big band con la “Trondheim Jazz Orchestra”. Per Oddvar tocó en mi primer producción de cuarteto “Stillness”, donde me convertí en una gran fan suya. Thormodsæter es uno de los líderes de jazz en la Grieg Academy donde doy clase. Una gran cualidad adicional del cuarteto es que cada uno somos músicos muy diferentes y esto funciona maravillosamente cuando se trata de personalidades. Esto es algo que crea algo muy único.

-¿Cuál diría que ha sido la actuación más especial de su larga carrera internacional?

-No podría decirte solo una porque la cosa cambia dependiendo de donde actúo. A veces toco en la cima de una montaña, en una cueva o en un lago. Tocar con el sonido acústico en la naturaleza con el cuerno de cabra es algo que siempre disfruto mucho. También tengo que mencionar los recuerdos de mis primeras actuaciones en Sudáfrica, donde la gente comenzaba a saltar y bailar cuando la música comenzaba a sonar. Tengo que destacar también el tour con el pianista Chick Corea, tocando en su fiesta de cumpleaños con la Trondheim Jazz Orchestra en el club de jazz Blue Note de Nueva York.