Más de un año y el cambio de gobierno municipal ha tenido que esperar la empresa Amgecabe para obtener licencia del Concello de Cangas para construir tres edificaciones de uso comercial, recreativo y de hostelería en una parcela de 11.435 metros situada entre las rotondas del Gordo y A Rúa. La Xunta de Goberno Local ha dado el visto bueno al proyecto, que fue presentado en abril de 2022 y esperaba a su tramitación desde entonces en los cajones del consistorio. Comprende la construcción de un edificio comercial de 1.660 metros (más 383 de aparcamiento en superficie), dos edificios de hostelería y espacios anexos que suman 1.957 metros de superficie construida, y un espacio de uso recreativo de 2.357 metros repartidos entre un autocine al aire libre, un parque infantil y aparcamiento. En el resto de la parcela se habilitará una plaza pública, servicios y zonas verdes. El presupuesto de ejecución de las obras asciende a casi 1,7 millones de euros, y sus promotores tienen seis meses de plazo para iniciarlas y tres años más para terminarlas.

Los accesos rodados a la parcela, situada en la margen derecha en sentido A Rúa, se resuelven mediante una conexión a la carretera autonómica PO-554; y las entradas peatonales, también a través del mismo y de la plaza que se genera frente al edificio comercial. Además, será posible acceder a la parcela desde el camino público perimetral, señalan los promotores en el proyecto presentado. Cada una de las edificaciones tendrán entrada independiente: al espacio comercial, desde la plaza principal; al autocine, en automóvil a través del vial principal que estructura todo el conjunto; y los módulos de hostelería, exentos, cuentan también con acceso individualizado tanto peatonal como mediante vehículo privado, ya que disponen de plazas de estacionamiento en su entorno.

Al concejal de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias, le sorprendió al tomar posesión del cargo que el proyecto aún no hubiera recibido licencia del Concello, a pesar de que sus promotores la había solicitado varios meses atrás y de que contaba con todos los informes técnicos y sectoriales favorables. “Cumpliendo todos los requisitos, no hay motivos para no autorizarlo”, abunda el edil, que llevó el tema a la Xunta de Goberno Local el pasado lunes y fue aprobado por decisión unánime, indica. Lo que no puede certificar es cuándo comenzarán las obras, ya que Amgecabe tiene seis meses de plazo para hacerlo y, previsiblemente, pretende despejar otras incógnitas sobre el desarrollo de los terrenos circundantes, en los que también tiene intereses.

La parcela sobre la que se plantea la actuación está situada al pie de la carretera PO-554, entre Rodeira y A Rúa, un ámbito de creciente desarrollo, con negocios asentados de distribución alimentaria y automoción, entre otras. También hay proyectadas unas dotaciones sanitarias comarcales –Centro de Alta Resolución (CAR) o Centro Integral de Saúde (CIS)–, a la espera de aclarar el reparto del suelo y los informes de la Xunta, en particular de Augas de Galicia y sobre la afectación del Plan de Ordenación do Litoral (POL). “Cualquier decisión que tome el Concello dependerá de esos informes, porque de su grado de afectación dependerá el valor del suelo” o la firma de un convenio para ejecutar la propuesta, explica el concejal de Urbanismo.