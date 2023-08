“Cuando nos juntamos podemos tocar sin la necesidad de ningún ensayo previo”

El festival Canjazz entra en su segundo día con la actuación del saxofonista ourensano Xosé Miguélez a las 22.00 horas en el Eirado do Costal. Sobre el escenario estará acompañado por el internacionalmente reconocido pianista francés de jazz Jean-Michel Pilc y por dos de los músicos más sobresalientes del jazz portugués, Carlos Barreto en el contrabajo y Marcos Cavaleiro en la batería.

–¿Cómo surgió la oportunidad de que actuase en el Canjazz?

–Estamos presentando el disco “Contradictio”, que es un proyecto que fue condecorado en los Premios Martín Codax en la edición de 2022. Envié la propuesta a los directores del festival, les gustó y por eso tenemos la suerte de estar en el cartel de este año, que la verdad que es espectacular.

–¿Qué espera poder ofrecerle al público que se acerque hasta el festival?

–Además de las canciones del disco que mencioné, también vamos a presentar algunos temas que van a formar parte de nuestra próxima grabación conjunta en 2024. Somos un cuarteto muy compenetrado y que está formado por músicos maravillosos que vivimos la pasión por el jazz.

–¿Cómo comenzó a interesarse por el mundo de la música y por el jazz?

–La verdad es que mis inicios fueron en el folk y la música tradicional. Al final de los años 90 empecé a tocar con el pianista Alberto Conde y a partir de ahí conseguí contactos con músicos de jazz y comencé a tocar el saxofón. Después realicé estudios en distintas academias especializadas, primero en la Escuela Superior de Música de Porto y después en la Guildhall School of Music & Drama de Londres. También recibí clases de artistas norteamericanos.

–¿Por qué decidió decantarse al final por el jazz como su estilo de música predominante?

–La verdad es que el jazz siempre me gustó desde pequeñito. Cuando comencé a tener contacto con músicos del género y vi lo que realmente eran capaces de hacer musicalmente con sus instrumentos, como interaccionaban con ellos y la libertad que tienen a la hora de improvisar pasó un poco como un amor a primera vista. A partir de ahí dije que esta era la música a la que me quería dedicar

–¿De que manera nacieron sus colaboraciones con Pilc?

–Yo lo conocía de hace bastantes años porque es un pianista muy famoso dentro del mundo del jazz, pero fue en 2015 cuando lo escuche en directo por primera vez en el Café Latino de Ourense. Fue uno de esos conciertos de los que te dejan marca para toda la vida. Al finalizar la actuación contacté con él y me empezó a dar clases por videoconferencias durante tres años. A partir de ahí, en 2019 decidimos hacer colaboraciones juntos.

–¿Cómo se unieron Carlos Barreto y Marcos Cavaleiro?

–Con Barreto toqué anteriormente en un trío junto a un trompetista y me encantaron sus capacidades con el contrabajo. Además, Barreto ya conocía Pilc debido a que estuvo unos años viviendo en París. A Cavaleiro lo conocí al estudiar juntos en Porto. Hemos tocado juntos en muchos proyectos y se ha convertido en mi batería favorito.

–¿Cómo hacen para fusionar estas corrientes de Francia, Galicia y Portugal?

–En este proyecto casi nunca ensayamos porque cada uno vive en una punta del mundo. Lo que hacemos es básicamente tocar estándares del repertorio del jazz americano o composiciones que están basadas en temas que ya conocemos. De esta forma cuando nos juntamos podemos tocar sin la necesidad de hacer ensayos y sin conocer la música bien, pudiendo interactuar entre nosotros. Esta es un poco nuestra filosofía.

–¿Al no ensayar juntos eso les da pie a que haya mucha improvisación?

--Sí. La verdad es que el hecho de no poder ensayar y de juntarnos siempre en las actuaciones esencia del escenario da una sensación diferente al grupo. Yo creo que esto aporta bastante frescura. Es algo más arriesgado porque nunca sabemos lo que va a suceder con el de al lado, pero también es más divertido y el público lo agradece bastante porque siempre suena fresco y renovado.

-¿Cómo plantean el futuro de su cuarteto?

-La idea es seguir tocando muchos años juntos, “hasta que la muerte nos separe” ,para que así el cuarteto vaya sonando cada vez mejor. Cuanto más tiempo llevas tocando con los músicos más te conoces con ellos. Creo que el gran problema que hay en el jazz en la actualidad es que hay grandes músicos individuales, pero los grupos no aguantan mucho unidos y no crean un sonido único. No me gustaría que nos pasase esto, espero que aguantemos y que grabemos gran cantidad de discos.