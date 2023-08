El carnaval de verano reúne a miles de personas en Bueu y el Concello se replantea su permiso por el botellón

El carnaval de verano de Bueu reunió a miles de personas en la madrugada del sábado al domingo en el barrio de Banda do Río. Un evento multitudinario que para la organización resultó todo un éxito y avanza que “desde hoy trabajamos para poder ampliarlo el año que viene”. Una valoración que no se comparte desde el Concello de Bueu, que a su vez se replantea si volver a autorizar el evento, que una vez concluido deriva en un enorme macrobotellón en el paseo de Banda do Río y en una absoluta falta de civismo. “No hay control ni mesura por parte de mucha gente, todo el entorno se convirtió en un auténtico botellódromo y la imagen es absolutamente lamentable”, afirmaba ayer el alcalde, Félix Juncal, a raíz de los restos de botellas, vasos y cristales que quedaron desperdigados por todo el espacio público.

20 La asistencia fue multitudinaria. Desde la Policía Local de Bueu estiman que a lo largo de la noche pasaron por la zona unas 7.000 personas y en los momentos de mayor concentración había entre 3.000 y 3.500 participantes. Desde la organización explican que las actuaciones musicales acabaron a las 3.15 horas “para garantizar el descanso de los vecinos”. Los propios organizadores tenían contratado un servicio de limpieza para el recinto de los conciertos, que se encargó de limpiar el aparcamiento y de dejarlo abierto y accesible a las 8.00 horas. En esa valoración agradecía la financiación por parte de la Xunta de Galicia y el trabajo de la hostelería de Banda do Río. “El Concello llevó a cabo el refuerzo de los contenedores, tal como se había acordado con la organización”, añadían. Un comportamiento “vergonzante” e “incívico” convierte a Bueu en un “botellódromo” El dispositivo municipal de limpieza comenzó a trabajar de madrugada y ese operativo incluía personal del Concello y medios externos contratados a la empresa FCC, como un camión de baldeo. A esas labores se unieron incluso el alcalde, Félix Juncal, y la teniente de alcalde y concejala de Limpeza Viaria, Isabel Quintás, además de vecinos del barrio. Entre las 9.30 y 10.00 horas el entorno de Banda do Río volvía a estar limpio. El regidor local no ocultaba su malestar porque pasadas las 6.30 horas de la mañana había establecimientos que seguían abiertos y por la imagen que ofrecía todo el entorno de Banda do Río. “Nos tenemos que pensar la situación. Durante el verano en Bueu hay eventos más multitudinarios que este y no dejan una imagen así”, afirma Juncal. El alcalde se mostraba molesto por la falta de civismo que se plasmaba en un paseo y zonas públicas llenas de bolsas, todo tipo de botellas, vasos y cristales rotos. “Todo a pesar de que se pusieron más contenedores y muchos estaban medio vacíos”, lamentaba. Una estampa que se completaba con el mal olor provocado por las personas que decidieron orinar en la vía pública durante la noche. El Carnaval y San Xaquín de Ons llenan Bueu La organización del carnaval de verano aseguraba ayer que ya cuenta con “múltiples peticiones” de vecinos, hosteleros y asistentes para volver a celebrar esta fiesta veraniega. Por su parte, desde el Concello aseguraban que también cuentan con muchas solicitudes, pero en sentido contrario debido a las molestias en las que deriva el carnaval una vez finalizados los conciertos. “Nos tenemos que replantear si se volverá a autorizar”, concluyen desde la Alcaldía.