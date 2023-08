“Polos camiños da vida. Al aire de mi vuelo. Versos a mi madre” é o triple título do primeiro libro de poemas de Xavier Gallego Souto (Cangas, 1954), que se presenta mañán, luns, ás oito da tarde no salón de plenos do Concello. “Só baixo a emoción escribe Xavier Gallego. Non son poemas longos nin versos gratuítos senón faíscas de vida, momentos preciosos e precisos, mensaxes necesarias e intensas de agarimo e de esperanza que puntúan o seu percorrido”, escribe Henrique Harguindey no prólogo do libro, autoeditado, que recolle a maior parte dos poemas escritos polo autor. Harguindey Banet tamén presentará o acto de mañán no salón de sesión de Cangas, ao que está convidada a cidadanía.