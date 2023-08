“Nuestro concierto es el resultado de cuatro cabezas pensando y vibrando juntas, no hay un líder”

El Festival de Jazz de Cangas “Canjazz” comienza hoy con la energía y vitalismo de Catia Werneck, una artista brasileña afincada desde la década de 1990 en Francia y que está considerada como una de las grandes embajadoras de la bossa nova y la música brasileña. Procede de una familia de músicos y empezó a cantar a los 4 años, acompañando a su padre al piano. A Cangas llega en formato cuarteto, con una banda de destacados músicos de la escena de París: el teclista Noé Chantraine, el bajista Benjamin Asnar y el baterista Laurent-Emmanuel Bertholo. Su concierto está previsto para las 22.00 horas en el Eirado do Costal.

–¿Como surgió la posibilidad de tocar en el Canjazz?

–¡Estábamos de gira en Nepal cuando conocí a un gran músico gallego! Tocamos juntos y nos divertimos mucho. Me pidió que fuera parte de Canjazz y me sentí muy honrada. Así que… ¡gracias Iago [Fernández]!

–¿Qué intentará transmitir al público en su concierto de esta noche en Cangas?

–Estaré encantada de compartir mi nuevo repertorio, que es un tributo a una gran artista brasileña que se llama Tania Maria. También cantaré mis temas del disco “Tudo bem” y “Primavera”, además de temas de otros dos grandes artistas como Lenine y Djavan

–¿Será este su estreno en Galicia?

–Sí, será mi primera vez en Galicia. A pesar de tener varios amigos que han vivido en Galicia, aún no he estado y me encantaría conocerla.

–¿Cómo fueron sus inicios en el jazz?

–Vengo de una familia de artistas y músicos. Mi padre tiene buen gusto por la música y me crió escuchando a cantantes como Leny Andrade, Nana Caymmi, Ella y Sarah… La conversión al jazz se hizo evidente cuando lancé el disco “Primavera”, en el año 2010, con la participación de varios jazzistas de Francia y brasileños

–En su música está también la bossa nova. ¿Cómo la aborda?

–La bossa nova es una religión para nosotros y hay que interpretarla religiosamente. Grabé un disco en 2017 con la familia de la Bossa Nova en Brasil y recibí algunos “piropos” por ese hermoso trabajo, “Catia canta a Jobim”.

–¿Además de este género se inclina por algún otro en especial?

–Estoy considerada como la voz brasileña en Europa, así que con mucho gusto participo en los discos de mis amigos. Es siempre un placer.

–Además de cantante también es música, ¿por qué prefiere interpretar el jazz solo de manera vocal?

–Aprendí a tocar el piano de niña y siempre me gusta usar la percusión cuando compongo. Me siento al piano y dejo que mi imaginación se haga cargo, pero en el escenario prefiero estar acompañada y por eso siempre he tenido maravillosos pianistas.

–¿Cuándo decidió dejar su Brasil natal para mudarse a Francia?

–Salí de Brasil en 1985 para seguir a una compañía de espectáculos llamada Black Scandals. Hicimos una gira mundial y la idea era volver a Brasil un año después. Estuvimos un mes en Broadway, luego otro mes en París en un gran gimnasio llamado Palais de Sport, que es una sala famosa en Francia. Al poco tiempo volvimos a Estados Unidos de gira, meses después de vuelta en Francia y nos llamaron para conciertos diarios. Un movimiento increíble. No tuve el coraje de volver y así han pasado 38 años, 15 discos, varias participaciones en grupos… ¡Y aquí esto representando la música brasileña en todo el mundo!

–¿Cómo fue su adaptación a Francia?

–La adaptación a otro país, cualquiera que sea, no es fácil. Culturalmente hablando hay una gran diferencia entre Francia y Brasil. Soy profesora de Estudios Sociales y puse en práctica mi aprendizaje al llegar aquí, pero fue la música la que me abrió todas las puertas y me siento bien desde entonces

–Como artista con gran recorrido internacional, ¿cuál es la actuación que más recuerda alrededor del mundo?

–Fue en Japón. En Tokio, en el año 2011. Estuve en un concierto en el Boudokan, un templo célebre compartiendo escenario con Miyazawa, un gran artista japonés. Canté delante de 80.000 personas. Nunca pensé que haría tanto. Y en Brasil siempre es maravilloso actuar. En el tour de 2022 tuvimos momentos increíbles. Escuchar al público cantar contigo no tiene precio

–¿Cómo conoció a los integrantes de la banda que la acompañará hoy en Cangas?

–Necesitaba contratar nuevos músicos para una gira. A Noé y Ben me los aconsejaron músicos que yo conocía bien por mi trabajo. Por otra parte, Bertholo “Tilo” y yo ya llevamos ocho años tocando juntos. Son músicos super talentosos que desbordan energía. Nuestro espectáculo es el resultado de cuatro cabezas pensando y vibrando juntas. No existe un artista liderando al frente, existe una verdadera unión y conexión entre todos. El placer y la participación del público completan el show.

–¿Después de una carrera tan longeva y de varios discos, tiene algún objetivo pendiente para el futuro?

–La única cosa que el artista sabe es que no puede parar, la música es nuestro oxígeno. Siempre digo que tenemos la mejor profesión del mundo: tenemos la suerte de conciliar la pasión con el trabajo. En breve grabaremos un disco tributo a Tania Maria y con certeza vendrán más álbumes, giras por Estados Unidos…¡y quién sabe si volver a España!