Vilariño celebra hoy el día grande del festival ‘Area e folk’ tras suspender la jornada de ayer

Vilariño desafía al tiempo revuelto de este fin de semana y hoy, con mejores condiciones meteorológicas que ayer, celebrará el día grande del festival ‘Area e folk’, con actividades y conciertos en la playa de este barrio de O Hío. Ayer el colectivo organizador –la Asociación Cultural Ecoloxista A Dema do Hío– se vio obligado a suspender la denominada ‘Noite Lumieira’ por motivos de seguridad. No se pudieron celebrar, por lo tanto, los conciertos nocturnos de Os Palleta Mollada, la Agrupación De Pé Feito, Vacaloura Vermella y Lumieiras do Morrazo.

El colectivo organizador que este año reformuló el festival sí que mantiene todas las actividades programadas para hoy en la playa, al mejorar las previsiones del tiempo. A las 10.00 horas habrá ya música tradicional con Treboada Aberta. La sesión vermú comienza a las 12.00 horas con la actuación de Os Interestelares y As Pandereteiras de Peis d´hos. A las 17.00 horas los eventos se trasladan al Chiringago con el Trío Motobomba y a las 18.00 horas Belaé actúa en el local O Carlete. De nuevo en el escenario principal de la playa, a las 20.00 horas las artes escénicas tienen su protagonismo con una actuación de Assircópatas, que recurren al circo para expresar sobre el escenario una forma particular de “ver el mundo, el humor, la vida, los conflictos y sus soluciones”. Los conciertos principales del festival arrancan a las 22.00 horas con la actuación de Sapoconcho sem Poncho, que pondrá a bailar a los asistentes con sus ritmos de cumbia mezclados con música de otras latitudes como la balcánica o los ritmos tropicales. Le sigue la actuación de SilvaRedonda, un grupo de música tradicional gallega que hará las delicias de los amantes de la cultura propia. El festival lo cerrará Zeltia Irevire Trío, un grupo de folk tribal liderado por la cantante y guitarrista Zeltia Acuña. Prometen mezclar “el dolor del blues con el reír de la foliada”.