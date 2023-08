El juzgado rechaza el recurso contra el proceso selectivo del arquitecto de Bueu

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra desestima el recurso presentado por el anterior arquitecto municipal del Concello de Bueu, que pedía la nulidad del proceso selectivo iniciado a finales del año 2021. El técnico solicitó en su momento la adopción de medidas cautelares, que implicaban la suspensión de todo el procedimiento mientras no se resolviese el recurso. Esta petición fue rechazada en su día por el tribunal, que permitió al consistorio seguir adelante. El fallo judicial ya fue comunicado al Concello de Bueu, que dio cuenta del mismo en la junta de gobierno celebrada esta misma semana.

El recurso contencioso-administrativo se presentó a finales del año 2021, después de que el técnico agotase en Bueu el periodo máximo de una comisión de servicios (un año, con una prórroga de un año más). Al final de este periodo cesó en su puesto y regresó a su destino original en otro ayuntamiento de la provincia. Desde el Concello de Bueu se puso en marcha un concurso oposición para contratar un arquitecto con categoría de funcionario interino, un proceso que fue recurrido por el anterior técnico.

La sentencia en primera instancia del Juzgado de Pontevedra avala la actuación del Concello de Bueu. “Nos da la razón en que el procedimiento a seguir era el correcto”, destaca el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.

El anterior arquitecto interpuso en primer lugar un recurso de reposición en vía administrativa y como fue desestimado acudió a los juzgados, con un recurso contencioso-administrativo. El técnico argumentaba que no concurrían los supuestos exigidos para proceder a la cobertura de esta plaza con un funcionario interino porque no se habían agotado las posibilidades de cubrirla con un funcionario de carrera. Desde el Concello, por su parte, sostenían que no se podía prolongar la relación con el anterior arquitecto municipal pese a ser funcionario de carrera ya que se encontraba en Bueu a través de una comisión de servicios y no tenía la plaza en propiedad.

Una vez que el Concello de Bueu ya había iniciado el proceso selectivo para cubrir la plaza de arquitecto municipal el técnico instó una pieza separada dentro del recurso contencioso-administrativo, en la que solicitaba la suspensión del procedimiento mientras el tribunal no resolviese su petición. Inicialmente desde el gobierno local se paralizó provisionalmente el trámite, pero en cuanto el juzgado desestimó esas medidas cautelares se reanudó. Al concurso se presentaron casi una veintena de aspirantes y concluyó con la contratación de la actual arquitecta municipal.