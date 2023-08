Cangas asume el desbroce en viales que no son suyos ante la “desidia” de Xunta y Diputación

Personal de la Asociación Xoán XXIII trabaja desde ayer en el desbroce de las márgenes de carretera PO-315 a su paso por Aldán. Lo hace por encargo del Concello de Cangas, cuyo Gobierno ha decidido implicarse en este asunto ante la “desidia y desatención” que le prestan la Xunta y la Diputación a los viales de su competencia en el municipio, señala la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido (PSOE), que achaca esa marginación a “razones políticas”, ya que el PP, que gobierna en las instituciones autonómica y provincial, “pretende ahogarnos no limpiando ni haciéndose cargo de sus obligaciones”, con el peligro añadido que conlleva.

En los últimos días, Malvido acompañó a la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), en un recorrido por varios viales donde la maleza invade la zona de tránsito peatonal y desde el Gobierno local decidieron “actuar ya por nuestra cuenta”, aunque contratando medios externos porque el Concello carece de personal suficiente para afrontarlo. Así, ayer ya trabajaba en Aldán personal de Xoán XXIII, que seguirá con la tarea si no hay relevo por parte de la Xunta. “Que no se preocupen las canguesas y cangueses, porque donde no lleguen la Xunta y la Diputación llegará el Concello de Cangas buscando recursos donde haga falta”.

Inciden desde el consistorio en que ya se requirieron soluciones al problema, tanto por los responsables políticos como de colectivos sociales, pero no han obtenido respuesta y han optado por ponerse a trabajar. El tránsito peatonal por las márgenes de estas carreteras es complicado y muchos peatones se ven obligados a bajar al asfalto, con el consiguiente peligro.