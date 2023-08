El PP de Moaña exigió ayer la dimisión del nuevo concejal de Facenda, Jorge Parcero. Argumenta que en los primeros meses de mandato “no se sabe nada de él” y critica que no asistiese a la comisión especial de cuentas que debía presidir para explicar la cuenta general del ejercicio 2022. El portavoz del PP, Javier Carro, había criticado ya la convocatoria de esta comisión el 16 de agosto. “La alcaldesa, Leticia Santos, alegó que no están de vacaciones y que están trabajando en verano. Pero la señora Santos cogió vacaciones y el concejal delegado de Facenda no se presentó a la comisión”.

Para el principal partido de la oposición el BNG “está ocultando lo que es vox populi: que al señor Parcero no le gusta su concejalía y que no está a la altura de esta gran responsabilidad. Es lamentable que hasta el día de hoy no conozcamos el timbre de voz del titular de hacienda”. Abandono Ante lo que el PP considera un “abandono y falta de información que se nos niega” solicitan la dimisión de Parcero e insisten en que lo hacen “por no atender su concejalía de la que es responsable”.