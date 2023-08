“En Galicia tenemos vergüenza de enseñarnos a nosotros y nuestra música”

El festival “Area e folk” de la playa de Vilariño abre sus puertas esta noche. Con diferente nombre pero con la misma esencia de siempre, la parroquia vuelve a recibir su fiesta folk de todos los veranos. El evento llenará la playa de música tradicional con la que los asistentes podrán bailar y disfrutar durante los dos días que durará el evento. A partir de las 21.30 horas comienza la Noite Lumeira, una velada lúdica y festiva a la vera del mar en la que no faltará la música tradicional, que correrá a cargo de la Agruación de Pé Feito, Lumieiras do Morrazo, A Vacaloura Vermella y Os Palleta Mollada.Mañana a partir de las 23.30 horas, en el escenario de la playa, el grupo de folk tribal Zeltia Irevire Trío ambientará la noche con su mezcla musical del dolor del blues, el reír de la foliada y el ir y venir del folk atlántico.

–¿Le hace especial ilusión poder participar en el Area e folk al ser usted natural de O Morrazo?

–Sí. La verdad es que me hace mucha ilusión. Esta es la tierra de mi abuela y de todos sus ancestros, y es una zona que para mí tiene un sentir de otro mundo.

–Ya han participado en gran cantidad de festivales en Galicia. ¿Cómo ve el género del folk aquí?

–Creo que está gozando de muy buena salud porque hay mucha gente joven que esta reinventando el folk, cogiendo raíces y canciones tradicionales y trayéndolas a la actualidad para asegurarse de que existan en el presente.

–¿Qué es lo que más intentan transmitir al público cuando están encima del escenario?

–Queremos que sientan lo que nosotros sentimos con nuestra música. Esperamos que conecten también con la naturaleza porque reivindicamos mucho el respeto hacia el entorno. Más aún en un lugar como el “Area e folk” donde actuaremos en medio de un paraje natural. Antes la gente estaba más conectada al medio natural. Ahora parece que estamos un poco desconectados y buscaremos dar ese mensaje de cuidado hacia nuestra tierra.

–¿Cómo decidieron juntarse para formar Zeltia Irevire Trío?

–Yo comencé como solista actuando en la calle y después estuve en Irlanda. Allí viví una especie de salto al darme cuenta del valor que tiene la música dentro de las sociedades. Al volver a Galicia le puse más empeño a todo lo que hacía y comencé a tocar con Migui. Después conocimos a Cibrán y nos juntamos de una forma estupenda, con una unión musical en la que nos entendemos muy bien.

–¿De qué manera definiría la fusión que hacen de folk, foliada y blues de sus canciones?

–Nosotros lo llamamos folk tribal porque es el mensaje para hacer tribu. No nos consideramos como una banda de folk al uso, pero toda nuestra música vive rodeada de foliadas de folk tanto gallego como irlandés y escocés. Tiene un corazón como de blues, con rasgos de Janis Joplin y con el sentir de las palabras de Rosalía, recogiendo un poco su sentimiento de tristeza por nuestra tierra.

–¿Cómo decidieron que sus instrumentos serían la guitarra acústica, el violín y el boddhram?

–Fue sin pensarlo mucho. La guitarra hace un acompañamiento muy fácil y muy práctico. Migui ya llevaba bastante tiempo ensayando y trabajando en las foliadas con el boddhram y la verdad es que fue muy rápida la fusión que hicimos. Cibrán además de tocar el violín ahora también toca un sintetizador de bajo con los pies.

–¿De qué forma le influenció su etapa en Irlanda a la hora de crear su música?

–Más que nada para tener auto confianza y defender nuestro proyecto. Aquí la música no está tan bien valorada y tampoco está bien considerado tocar en la calle. Ver allí como las familias salían a interpretar música fuera de sus casas me impactó. En Galicia, teniendo una cultura tan musical y unas raíces increíbles me da pena que tengamos vergüenza de enseñarnos a nosotros y a nuestra música. Aquí existe la falacia de que dedicarse a este mundo no es un trabajo y de alguna manera queremos reivindicar que eso no es así, que hay un trabajo muy fuerte detrás.

–Es decir, ¿notó una fuerte diferencia entre ambas culturas musicales?

–Sí. Hace falta que se blinden y protejan a los artistas. Hay mucho que evolucionar en nuestra cultura y nuestra sociedad para que se perpetúe la música y para que los artistas no malvivan. En Irlanda hay mucha más facilidad para vivir de la música, pero aquí eso es mucho más complicado.

–¿Qué puede contar de su último EP “Vacaloura”?

–Estuvimos trabajando tres años en él, pasando por distintos caminos, obstáculos y reinvenciones. Es un trabajo un tanto peculiar, además de haber colaboraciones con otro muchos artistas más profesionales y grandes, las canciones están en una frecuencia de afinación de 432 hercios. Lo hicimos así porque los compositores de antes, como Verdi, Mozart y en general los de la música clásica, tocaban con esta frecuencia. En las foliadas los instrumentos están también en otras afinaciones: queríamos escapar un poco de lo estándar para que la gente encuentre una curación a través de la música. A mí en su momento me curó mucho.

-¿Se podría decir que a través de esta frecuencia le dan un toque único a su música?

--Sí. Queríamos vibrar en la misma frecuencia que la naturaleza. Viendo diferentes estudios y hablando con gente en Irlanda me di cuenta de que al final de forma natural tú buscas cantar de la manera más cómoda posible. Yo bajaba la afinación para hacerlo, lo que pasa es que a veces es complicado con más instrumentos con los que estamos acostumbrados a otra afinación.. Hubo un buen trabajo detrás porque da la impresión de que estas desafinado y tienes que acostumbrarte a a otra afinación para luego poder tocar.