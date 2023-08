Cangas ofrece 11 días de Festas do Cristo y prevé “éxito de público y crítica” por calidad y variedad

Apenas dos meses ha tenido el Gobierno de Cangas desde que tomó posesión hasta la presentación del programa de las Festas do Cristo, que oficializaron ayer representantes del Concello y colectivos y artistas participantes. “Muy poco tiempo, pero estamos convencidos de que será un éxito de público y crítica”, coinciden en anunciar la alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Cultura, Aurora Prieto, que reconocen una reducción de jornadas, de dos semanas a 11 días, no de calidad ni de variedad, con un cartel “al gusto de casi todos” y actividades en diferentes escenarios. Astarot, que celebra 40 años sobre el escenario, es una de las insignias de la programación, que comenzará el viernes 25 de agosto con el encendido del alumbrado en el recinto de Ojea y el concierto de Anni B.Sweet & Los Estanques, y concluirá el sábado 2 de septiembre con el de Broken Peach y sesión de DJ.

El sábado 26 saldrá la comparsa de cabezudos con la asociación Lembranzas da Ría antes de la tirada de fuegos y la lectura del pregón a cargo de Carmen Pérez, “Carmiña”, profesora de baile de varias generaciones, en colegios y adultos, “que ha llevado el nombre de Cangas por muchos lugares”. A continuación será la quema de damas y galanes, cantos de taberna por la asociación Peis d´hos, festival Tromentelo con su banda de gaitas y Lajhareu en Ojea y verbena nocturna en Eduardo Vincenti con la orquesta Status y Distrito 7. La jornada culminará con el concierto de Astarot en la Avenida de Castelao y DJ en Ojea.

Las actividades se multiplican el domingo 27, día del Cristo do Consolo. Habrá salva de bombas, música por las calles con Belas Artes, que dará un concierto en el atrio tras la misa solemne, pasacalles de la banda de gaitas Tromentelo y Belas Artes y procesión del Cristo y la Virxe do Carme –con interpretación del himno y la Salve Marinera–, que partirá de la excolegiata a las ocho de la tarde. Tras los actos religiosos comenzará el espectáculo pirotécnico desde el muelle. La verbena con la orquesta Ritmo Joven en Castelao y sesión DJ en Ojea completarán la jornada.

El lunes 28 es el día del Carmen y comenzará con música por la calle y concierto de Belas Artes, antes y después de la misa solemne. Por la tarde, espectáculo familiar en el Eirado do Costal y por la noche, verbena con la orquesta Galilea en Vincenti y concierto de A Banda da Loba y DJ en el recinto de Ojea. El martes 29 comenzará con animación callejera y, por la tarde, se celebrará el festival “Así canta Cangas. II Memorial Tucho Perete” con las corales María Soliño, Areas Gordas y Queixumes en Eirado do Costa, concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona en Ojea y The Hendersons en Ojea. El miércoles 30, segunda sesión del Memorial Tucho Perete con Compás 21, Coro San Xosé, Los Galaicos y Mornura en Eirado do Costal. High Paw protagonizará el concierto nocturno en las naves de Ojea.

En el tramo final de las Festas do Cristo apuesta por la programación familiar. Así, el jueves 31 habrá animación musical por las calles desde mediodía y un espectáculo familiar por la tarde en el Eirado do Costal. Por la noche, concierto Cangas on the top, con varios artistas en el recinto ferial de Ojea. El viernes 1 de septiembre comenzará con ruada, y por la tarde se representará el espectáculo familiar “Elefante elegante”, en el Auditorio Pazos Varela. A continuación, el Festival Lembranzas da Ría en Ojea y una actividad de baile con bebés en la Praza das Pontes. La verbena con el grupo América y una sesión DJ cierran la víspera de la última jornada, el sábado 2 de septiembre, que abrirá con la comparsa de cabezudos y Lembranzas da Ría. Por la tarde, espectáculo familiar en el Eirado do Costal, y por la noche verbena fin de fiesta con la orquesta Solara y el grupo Los Alkar, en Eduardo Vincenti, y concierto de Broken Peach y DJ en Ojea.

Además, la programación incluye el musical “O Rei León”, por Stacatto, en el Auditorio Municipal (viernes 25) y una exposición filatélica del 26 de agosto al 3 de septiembre en la Capela do Hospital. El cartel de esta edición de las Festas do Cristo fue diseñado por David Cordeiro, que participó ayer en la presentación con otros artistas que forman parte del programa.

Control de ruidos, dos horas diarias en silencio y mesa informativa contra las violencias sexistas

“Compatibilizar la diversión con el derecho al descanso” es un objetivo que los organizadores de las Festas do Cristo quieren afianzar, y en ese cometido enmarcan la reducción del programa a 11 días y medidas como el control de ruidos de las atracciones feriales o las “dos horas de silencio total”, fijadas entre las 18.30 y las 20.30. “Es un evento que congrega a miles de personas y tenemos que velar por contentar a todas las que podamos”, explicaron desde el Concello, que recibió peticiones al respecto de colectivos con “especial sensibilidad al ruido” y al barullo de los festejos. Otro de los frentes que se aborda es el de la lucha contra las violencias sexistas, y para ello se instalará un “Punto Lila”, una mesa informativa y de recepción de quejas en las proximidades del consistorio, a mayores del servicio que ya ofrecen la Policía Local y la Guardia Civil. Araceli Gestido y Aurora Prieto insisten en pedir la colaboración ciudadana para disfrutar de unas fiestas “para todos los públicos” con alegría y sin incidentes.