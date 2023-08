La procesión de San Roque en O Hío paró el tráfico al paso de los fieles y las imágenes, como es menester. Eso sí, entre los conductores afectados había camiones de obra y camionetas de reparto. Se tuvieron que armar de paciencia después de entender que pasaba el santo y, evidentemente, los santos siempre tienen preferencia.

La temeridad de jugar con fuego en pleno agosto

Una quema controlada, en Cela, levantó ayer las alarmas de los vecinos de Bueu. Y es que todo el mundo pensó, inmediatamente, en un incendio forestal al ver la columna de humo. Finalmente el fuego se apagó sin mayores problemas pero parece que hay gente que no se quiere enterar de que en pleno mes de agosto no se pueden realizar estas quemas. Jugar con fuego en estos momentos del año es toda una temeridad. Menos mal que no ocurrió nada y no hay que lamentar ningún escape de las llamas.

Rock y licores en el H4 de Cangas

El Hotel H4 de Cangas acoge esta tarde, a las 20.00 horas, un concierto del grupo pontevedrés Chroma. Pondrán en escena su repertorio de rock de todas las épocas. Se trata de un grupo con años de experiencia en todo tipo de eventos y un amplio repertorio tanto de éxitos en español como en inglés. Este evento se desarrollará en la terraza del hotel y su acceso será gratuito. Además, desde el H4 ofrecerán una degustación gratis de licores La Pócima desde una hora antes de que empiece a sonar la música. La tarde-noche también contará con sorteos y regalos con la consumición.