"Mónica Opus Meum" na Capela do Hospital

“Mónica opus meum”, exposición da artista guardesa Mónica Taboada na Capela do Hospital en Cangas, é o resultado de concibir a liberdade como unha práctica, un exercicio transcendental a realizar no día a día, entendida como a mellor relación entre pensamento e acción. Arte vibrante que nos achega ás polaridades entre opostos e que nos invita a mutar uns nos outros para achegarnos ao amor e á vida fuxindo do artificio na procura da verdade espida.

Traballos realizados con elementos pobres, postos en valor con sensibilidade e determinación. Seducida pola forza de obrigarse a pensar en tempos de preguiza, a autora móstranos unhas obras liberadoras desde as que albiscar horizontes incondicionados fronte ao reducionismo ao que se pretende conducir ao ser humano na actualidade. As obras establecen unha convivencia equilibrada coa capela, respectando o seu pasado dedicado ao culto relixioso e o seu uso hoxe como espazo desconsagrado dedicado á proxección da cultura e das artes. Dende a complexidade deste diálogo, Mónica Taboada convídanos a unha reflexión serena, pero sobre todo, a mirar paseniño. Alí imos atopar o espello da nosa propia fraxilidade e interdependencia, sentir a necesidade de empatía para seguir afondando no universo real e fuxir do metaverso como elemento colonizador das nosas vidas. O conxunto é un achegamento á beleza a través dun metalinguaxe profundamente arraigado que é arte, poesía e sentimento pola vida. Pousar a vista en cada obra é sentirse como bolboretas en voo libre. *Artista e artesán de madeira