La Festa Popular de Bronlle recupera el sabor de antaño

Música, familias enteras reunidas en torno a una comida campestre, la sombra de las especies autóctonas, las inefables pulpeiras y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. Son los ingredientes de una buena romería gallega, y todos ellos se dieron cita ayer en la Festa Popular de Bronlle, recuperada en 2017 y que año a año –pandemia aparte– va ganando adeptos para pasar de lo puramente local a tener un ámbito más comarcal. Así se demostró con las decenas y decenas de personas que acudieron a la Carballeira a disfrutar de una jornada en la que triunfó la tradición.

La Carballeira de Bronlle viajó ayer en el tiempo para disfrutar del sabor de una romería de las de antaño, con familias enteras y grupos de amigos desplegando toallas en el césped y compartiendo posteriormente mesa –o suelo– y mantel, al son de la música tradicional que se oía por doquier. Y es que al programa oficial –realizado junto a los colectivos culturales y deportivos de la parroquia de Meira– se unió uno oficioso, con miniconciertos improvisados al estilo de una jam session gallega al aire libre. Fue una foliada en toda regla.

El desembarco de asistentes a la fiesta había comenzado pronto, con las primeras actividades del día, una ruta de mountain bike por los montes de Meira y una andaina por el Barranco do Faro y la Torre de Meira. Unas 90 personas en la primera y más de 60 en la segunda daban fe de la buena acogida de ambas acciones, al igual que un obradoiro de zumba que congregó a niños y mayores para desafiar el calor antes de que comenzase a apretar. Luego, con el sol ya haciendo de las suyas, los asistentes se apiñaban a la sombra y únicamente aquellos espacios donde pegaba el astro rey se quedaban vacíos. La afluencia era más que notable. En paralelo varios puestos de artesanía aportaban ambiente y ofrecían sus productos a los asistentes.

Los cantos de taberna dieron una nueva ambientación musical a modo de previa de la comida campestre. El protocolo marcaba traerse el grueso de las viandas desde casa, pero sin renunciar a la oferta gastronómica del lugar. Una pulpeira y el puesto de Cáritas Meira preparando huevos fritos con pan de maíz no daban abasto para avituallar a los presentes. Con estos últimos no se trataba solo de saciar el apetito, sino también de colaborar en una acción solidaria con esta asociación, que también recogió donaciones de alimentos no perecederos y productos de limpieza.

La tarde invitaba a la siesta, pero también al disfrute de los niños con la actuación del Mago Noel. Más tarde hubo un obradoiro de baile con Meiramar Axóuxeres y el broche final con un concierto folk a cargo del grupo Caldo, que viene de actuar de forma exitosa en los festivales de Pardiñas y Zas. Y a pensar ya en la próxima edición de una romería que va a más.