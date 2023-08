El Partido Popular de Cangas pide al gobierno municipal que explique los motivos por los que la villa no se encuentra entre los concellos beneficiarios de la línea de subvenciones impulsada por la Xunta de Galicia dirigida a la mejora, construcción y reparación de instalaciones deportivas de titularidad municipal. Según informan los populares, el Concello solo presento un proyecto “para el cambio de la cubierta del campo Morrazo-Cangas, a diferencia de otras villas que presentaron varios para tener más posibilidades al ser su concesión en régimen de concurrencia competitiva”.

El pasado 28 de julio salió publicada la resolución en el Diario Oficial de Galicia, en la que se indicaba que la solicitud fue inadmitida o desestimada por no aportar en tiempo y forma la documentación adecuada. “Una vez más, en la línea de lo sucedido en los últimos mandatos, nuestro municipio pierde inversiones por la negligencia de los responsables municipales” destacan desde el PP.

“Queremos saber por qué no se han presentado más proyectos, los criterios por los que no se aprobó esta solicitud y toda la información relativa al mismo o quién fue el responsable de la gestión y las medidas que se tomarán para que no vuelva a ocurrir” apuntan desde el partido. Añaden también que son numerosas las quejas de las entidades deportivas y de los usuarios por las deficiencias que presentan las instalaciones deportivas municipales.

“Siempre se habla de la dificultad para encontrar fondos que financien esas actuaciones y luego, cuando es posible conseguirlos, no se alcanzan por no hacer los deberes a tiempo”, critica el partido de oposición. Por último reclaman al gobierno local que dé la cara y explique si se va a ejecutar el proyecto y lamentan que los responsables municipales no estén a la altura del deporte cangués.