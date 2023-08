La juez titular del Juzgado Número 3 de Cangas dejó en libertad al líder de los Morones y “rey de los gitanos”, Sinaí Giménez, después de tomarle declaración tras su detención en el entorno del mercadillo de Moaña por infringir, presuntamente, su orden de alejamiento a estos mercados ambulantes.

El propio Giménez asegura que no quebrantó esa medida cautelar y que estaba en Moaña, con su coche en doble fila, esperando por una plaza para aparcar. Atribuye a un error de los agentes de la Guardia Civil su detención y alega que no tiene prohibido estar en Moaña, solo acercarse a una determinada distancia del mercadillo. Ya por la tarde, Giménez señaló que denunciará a la Guardia Civil por “fraude documental y detención ilegal” y atribuye lo ocurrido a una “maniobra” para que no se manifieste contra los ayuntamientos.