La Mancomunidade adjudica por 137.900 euros la supervisión del compostaje

La documentación con la que el contrato salió a licitación pública recoge que en la actualidad hay en la comarca 24 puntos de compostaje comunitario y los más de 1.000 composteros individuales. Esta última cifra se incrementará a partir de hoy mismo porque la Mancomunidade entregará desde hoy y hasta el final de semana nuevas unidades de compostaje.

La empresa que se encargará de este servicio de asesoramiento y supervisión será Cerquisan Global, que ofertó un precio de 68.967 euros al año (sin IVA). El tipo de licitación era de 94.620 euros anuales (sin IVA). Al proceso de contratación se presentaron un total de seis aspirantes y había una oferta que mejoraba ligeramente este precio, pero los técnicos entendían que podía incurrir en una baja desproporcionada. Se reclamó a la empresa que justificase su precio, pero la documentación aportada no se consideró suficiente.

El contrato con la adjudicataria está previsto que se formalice en los próximos días para que pueda empezar a trabajar cuanto antes. En el caso de los centros de compostaje comunitarios su labor consitirá en la gestión y supervisión de los biorresiduos depositados en cada una de las unidades y previamente la maestra compostera de la Mancomunidade do Morrazo impartirá una charla con el protocolo a seguir. El proceso para la elaboración del compost incluye tres fases –aportación, higienización y maduración– y el personal de la empresa deberá, en función de la etapa, realizar dos visitas semanales para tomar muestras de temperatura y del nivel de llenado, ajustar la humedad en el caso de que el material esté excesivamente seco o cerrar los módulos de aportación en cuanto alcancen el 80% de su capacidad.

En estos momentos hay 24 puntos de compostaje comunitarios en la comarca de O Morrazo. El concello en el que este sistema está más extendido es Moaña, que cuenta con catorce. De ellos hay once que están operativos y otros tres que comenzarán en breve: en el entorno del Concello, en Domaio y en la calle Fragata Lealtad. En Cangas hay seis, incluyendo el que se pondrá en marcha en breve en A Choupana, y en Bueu cuatro.

En lo que respecta a los composteros individuales, la empresa colaborará con la Mancomunidade en el reparto, seguimiento de las entregas o en la recogida de las unidades si los usuarios deciden abandonar el programa. Además realizarán visitas de seguimiento, en las que se deberán resolver las posibles dudas de los usuarios y supervisar el nivel de llenado, temperatura, comprobación de la humedad, tomar imagénes o comprobar la ausencia de roedores, exceso de insectos o cualquiera otra posible molestia observada.

Más de 1.000 composteros individuales y hoy más reparto

El contrato de seguimiento y supervisión del compostaje de la Mancomunidade do Morrazo incluye los más de 1.000 composteros individuales que hay repartidos por domicilios de toda la comarca de O Morrazo.

Según los datos del pliego de contratación en estos momentos hay un total de 1.076 unidades de estas características y la previsión es llegar a las 1.376 en los próximos meses.

En el Concello de Bueu hay 328, en Cangas 339 y en Moaña 409. La Mancomunidade do Morrazo tiene pendientes de entregar 300 composteros más, en un reparto de 100 por cada uno de los municipios. Precisamente hoy comenzará un nuevo reparto entre la ciudadanía. Los técnicos estarán hoy en Moaña (a las 10.00 horas en el entorno del Concello), mañana en Cangas (a las 12.00 horas en las inmediaciones del Concellos) y finalmente el viernes en el exterior del Centro Social do Mar de Bueu a las 10.00 horas. En el caso de Moaña está previsto entregar 10 nuevos composteros individuales, en Cangas serán 11 y en Bueu 9, según los datos de la Mancomunidade do Morrazo.

Reservas

Desde la gerencia explican que las personas que lo deseen todavía pueden realizar reservas porque hay unidades disponibles. Para ello pueden acudir presencialmente a cada uno de los ayuntamientos o bien escribir un correo electrónico a la dirección info@mancomunidadedomorrazo.gal.