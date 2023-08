Esta estampa es de la ensenada de Moaña, con tres veleros coincidiendo a la vez, uno de ellos muy vistoso. Es bonito verlos surcar la ría, pero más bonito tiene que ser observar desde su posición la preciosa villa de Moaña.

La grúa hace su agosto en el mercadillo de Bueu

Y en este caso es literal. No es que el conductor de la grúa pare a comprar en los puestos del mercado ambulante de Bueu, pero en la última semana ya tuvo que acudir un par de veces para retirar coches mal estacionados y que ocupaban el espacio reservado al mercadillo. Hay quien no se fija o no se quiere fijar en las señales. Ayer hubo que retirar dos coches y otros dos se quedaron en el sitio porque era inviable moverlos. Eso sí, la multa no se la quita nadie. Aún había un quinto despistado, pero este parece que no molestaba demasiado. Moraleja: las señales están para verlas, mirarlas... ¡y respetarlas!

Hasta 40 playas en Cangas y hay que ir a la de bandera roja

Será por falta de playas en Cangas, que tiene hasta 40. Está claro que no todo el mundo tiene la posibilidad de desplazarse hasta O Hío o Aldán, pero insistir en bañarse en una playa que tiene bandera roja a causa de vertidos fecales y hacer caso omiso a las recomendaciones de los socorristas no parece muy sensato. En todo caso, por falta de avisarlo no será.