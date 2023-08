El PP de Cangas critica el cierre de la oficina de turismo del puerto en pleno verano

Superado el ecuador del verano, la oficina de información turística municipal ubicada en el puerto de Cangas permanece cerrada. Esta situación no gusta en el Partido Popular. “Es incomprensible que en la época donde más turismo llega a la localidad no se utilice este espacio como un punto de referencia para recibir a los visitantes y poner en valor todos los atractivos que ofrece el municipio”, tanto en el ámbito patrimonial como histórico, paisajístico, natural o gastronómico. Cuestionan que “si no está abierta ahora, ¿cuándo piensan hacerlo?”.

Este verano el único punto de información turística habilitado por parte del Concello es el de la Casa da Bola, en la calle Eugenio Sequeiros. El PP añadela relevancia que tiene la oficina del puerto por su estratégica ubicación junto a la estación intermodal. Un lugar por donde llegan a Cangas tanto los pasajeros de los barcos que cruzan la ría como los que lo hacen en autobús por carretera o donde se ubica la principal parada de taxis de la villa. Sector estratégico Los populares inciden en que “el turismo es un sector estratégico para nuestro concello, por lo que el gobierno local, lejos de continuar con la desidía de los últimos años, debería trabajar de la mano con el sector para mejorar la experiencia de quienes nos visitan”, promocionando otros atractivos “más allá del turismo de sol y de playa que permita a su vez trabajar en la desestacionalización del mismo”. También lamentan que lo que está ocurriendo es una muestra de falta de gestión de los actuales gobernantes, que en el tiempo que llevan en el poder fueron incapaces de dar curso al expediente de contratación con una subvención de 14.000 euros aportados por lo Diputación para tal fin, que se suman a una partida municipal de 11.000 euros. Así, reclaman que la oficina abra “por lo menos lo que resta de temporada estival”. Subvención en peligro Esta subvención de 14.000 euros fue recibida por el Concello de Cangas en enero de fondos provinciales para financiar costes de prestación de servicios de información turística en oficinas adheridas a la red “info Rías Baixas” e imputables al ejercicio 2023. En el caso de que esta subvención, que cubre seis meses de trabajo de dos personas a realizar antes del 31 de diciembre no se cubra, se corre el riesgo de perder al menos una parte de ella.De hecho, desde julio empezó a computar este plazo, y los meses que no se cubran ya no se van a recuperar a cuenta de la ayuda concedida. El Partido Popular de Cangas abunda en que “somos conscientes que hay un gobierno que entró tras las últimas elecciones municipales, pero su obligación es ponerse a trabajar desde el primer día y los hechos no muestran nada de eso. Lo que sucede es que están más preocupados por resolver qué pasa con sus suelditos que en la gestión de los problemas de nuestro pueblo. Recalcan que “son el gobierno, y por lo tanto su responsabilidad es trabajar y dar respuesta a este y otros asuntos y no mirarse al obligo constantemente”.